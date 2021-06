Thal holt sich Rang 3, Jasmin Dindic die Torjägerkrone!

Details Montag, 28. Juni 2021 15:42

Sowohl der SC Landskron als auch die URC COMPEDAL Thal/Assling nützte das letzte Spiel, um ihren Jugendlichen eine Chance zu geben. Die Hausherren traten gleich beinahe mit ihrer vollständigen 1b an, während die Gäste einige Jahrgänge 2004-2006 auf den Spielbericht eingetragen haben. Für beide war noch eine Verbesserung in der Tabelle möglich, für die Osttiroler gar ein historisches Hoch. So kam es auch, ein Triplepack von Jasmin Dindic sicherte Thal Rang drei und sich selbst die Torjägerkrone.

Vier Tore in einer Viertelstunde



Thal/Assling entfaltete von Beginn an eine Überlegenheit, die sich zuerst in Torchancen und später auch in Treffern ausdrückte. Die Hauptrolle bekam dabei Jasmin Dindic zugewiesen, der in dieser Phase doppelt traf. Kurzzeitig glich David Enzi für Landskron aus, Dominik Kofler stellte aber kurz darauf wieder die Führung her, die der angesprochene Dindic ausbaute.

Latte, Stange, vergebener Elfer- Thal verabsäumt ein Schützenfest zum Saisonfinale



An der Spielcharakteristik veränderte sich in der zweiten Halbzeit wenig, Thal bestimmte weiter das Geschehen und vergab dabei Chancen für mindestens zwei weitere Siege. Entweder Aluminium oder auch einer der beiden Landskron-Torhüter (Michael Lessiak und Florian Nagler wechselten sich zur Halbzeit ab) verhinderten einen Score, der sich in Richtung Zweistelligkeit bewegte. Dindic verschoss im Finish zudem einen Elfmeter.



Einmal traf er aber zu Beginn der ersten Hälfte dennoch, womit er sich mit 12 Toren auch den Titel des Torschützenkönigs sicherte. Außerdem kürte sich Thal/Assling mit diesem Sieg in Villach zur besten Auswärtself der Unterliga West. Endstand nach weiteren Treffern von Sandro Stresch bzw. Florian Huber war 2:5.



Stimme zum Spiel



Ibel Alempic (Trainer ThalAssling): "Das war für uns eine gute Gelegenheit, die jungen Spieler ran zu lassen. Wir sind mit der Saison sehr zufrieden gewesen."