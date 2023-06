In Matrei lebt die Hoffnung und Dölsach muss wieder zittern

Details Sonntag, 04. Juni 2023 19:47

Am Sonntag verbuchte die Sportunion Matrei in Osttirol einen verdienten 2:0-Erfolg gegen den Sportverein FC Dölsach. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Matrei die Nase klar vorne vorn. Das Hinspiel hatte der FC Dölsach erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Dölsach hält die Null

Zur Pause stand ein Unentschieden auf der Anzeigetafel, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Allerdings hatte Matrei auch in den ersten 45 Minuten klar mehr Spielanteile und man merkte ihnen den Willen an, dieses Spiel der letzten Chance unbedingt gewinnen zu wollen. Mit einem torlosen Zwischenstand ging es folglich in die Kabinen.

Verdienter Sieg für Matrei

Für das 1:0 und 2:0 war Oliver Steiner verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze. In der 53. Minute traf er mit einem Flachschuss aus mehr als 16 Metern zum 1:0 und in Minute 89 netzte Oliver Steiner nach einem tollen Pass in die Tiefe zum entscheidenden 2:0 ein. Zum Schluss feierte die Sportunion Matrei in Osttirol einen dreifachen Punktgewinn gegen Sportverein FC Dölsach und darf bis zur letzten Runde auf den Klassenerhalt hoffen.

Andi Wenger, Trainer des FC Dölsach: "Matrei hat heute verdient gewonnen da sie läuferisch und kämpferisch einfach besser waren. Das einzig Positive ist, dass wir es selbst in der Hand haben und am kommenden Samstag gegen Penk gewinnen müssen. Da man aber nicht weiß, wie es nach dem Ausstieg des VSV und Sachsenburg nun weitergeht, könnte es auch so reichen. Wie jedes Jahr, wird man erst auf die Entscheidungen des Verbandes warten müssen."



Stats:

Die Sportunion Matrei befindet sich am 29. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Heimmannschaft bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sieben Unentschieden und 14 Pleiten. Die letzten Resultate von der Sportunion Matrei in Osttirol konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Der FC Dölsach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleiden die Gäste den zwölften Rang des Klassements. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur sieben Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von Dölsach alles andere als positiv. Aber gegen Nachzügler Penk kann man den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.

Am kommenden Samstag trifft Sportunion Matrei auf URC Thal/Assling, Sportverein FC Dölsach spielt am selben Tag gegen SV Penk/Reisseck.

Unterliga West: Sportunion Matrei in Osttirol – Sportverein FC Dölsach, 2:0 (0:0)

89 Oliver Josef Steiner 2:0

53 Oliver Josef Steiner 1:0

