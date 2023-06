Die Relegation wurde gesichert: Dölsach zittert sich zu einem Remis gegen Penk

Details Sonntag, 11. Juni 2023 06:46

Das letzte Ligaspiel vom Sportverein FC Dölsach und dem SV Penk/Reisseck endete 2:2. Penk/Reisseck erwies sich gegen FC Dölsach als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten aus Osttirol nicht heraus. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Sportverein FC Dölsach letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte. Dölsach winkt jetzt der Klassenerhalt. Entweder direkt, sollte der Verband am Montag so entscheiden, oder durch eine Relegation gegen den Viertletzten der Unterliga Ost, dem SV Eberstein.

Kalte Dusche

Der SV Penk/Reisseck erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Fuchs traf in der vierten Minute nach einem weiten Freistoß zur frühen Führung. Andreas Wenger ließ sich in der elften Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Elfmeter zum 1:1 für den FC Dölsach. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen.

Zittern bis zum Schluss

Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete nach einem schweren Foul außerhalb des Strafraumes somit das Mitwirken von Sascha Thaler, dem Tormann des Penk/Reisseck (53.). Dölsach kam jetzt in Überzahl zu zahlreichen Chancen, brachte das Runde aber nicht im Eckigen unter. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Dominik Eder, der in der 77. Minute nach einem tollen Alleingang zur Stelle war. Penk schaffte es aber nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn dem Sportverein FC Dölsach gelang in der Nachspielzeit (94.) der Ausgleichstreffer. Mach einem Lupfer über den Tormann machte Schöpfer einen schönen Hacken und traf zum umjubelten 2:2. Am Ende stand es zwischen dem FC Dölsach und dem SV Penk/Reisseck pari.

Andreas Wenger, Spielertrainer des FC Dölsach: "Das war nichts für schwache Nerven. Es war so ein typischer Tag, wo der Ball einfach nicht über die Linie wollte. Wie es jetzt weitergeht erfahren wir am Montag. Wir werden uns aber auf jeden Fall auf die Relegation vorbereiten, um dann am Mittwoch gerüstet zu sein."

Fakten:

Für Penk geht es trotz aufopferndem Kampf in die 1. Klasse hinunter. Als Vorletzter der Tabelle wird man, sollte der Verband seine eigenen Regeln am Montag nochmals ändern, trotzdem nicht die Chance bekommen noch oben zu bleiben.

Für den FC Dölsach bedeutet der viertletzte Platz zumindest die Chance via Relegation die Klasse zu halten. Über das weitere Vorgehen werden wir natürlich berichten.

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – SV Penk/Reisseck, 2:2 (1:1)

94 Fabio Andre Stefan Schoepfer 2:2

77 Dominik Jonas Eder 1:2

11 Andreas Wenger 1:1

4 Florian Lukas Fuchs 0:1

