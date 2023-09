Hermagor hatte mit Schlusslicht Admira Villach keine Mühe

Details Sonntag, 10. September 2023 07:40

Der FC EP Schuller Hermagor führte den ESV Admira Villach nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Obwohl auch die Hermagorer auch noch nicht wirklich gut in Schuss sind, bisher reichte es nur zu einem Sieg bei fünf Niederlagen, war man in Villach das klar überlegene Team. Lediglich in den ersten zehn Minuten konnte die Admira mithalten.

Tore am laufenden Band

Für das erste Tor sorgte Matteo Zauner. In der elften Minute traf der Spieler von FC Hermagor nach einer Ecke ins Schwarze. Wolfgang Guggenberger war es, der in der 30. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Admira Villach unterbrachte. Nach idealem Zuspiel von Sebastian Bauer netzte er gekonnt ein. Kurz vor der Pause stellte der Referee noch Advan Pozderac von den Gastgebern mit Gelb-Rot vom Platz. Nach einem Foul in der 33. Minute und zu heftiger Kritik in Minute 40 sah er die Ampelkarte. Zum für die Admira psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Clemens Tscharnuter nach einem weiteren Eckball einen weiteren Treffer für Hermagor. Die Überlegenheit der Gäste spiegelte sich in einer deutlichen 3:0-Halbzeitführung wider.

Michael Sternig mit dem Doppelpack

Michael Sternig beseitigte mit seinen Toren (69./74.) die letzten Zweifel am Sieg des FC EP Schuller Hermagor. Das 0:4 entstand nach einem einstudierten Freistoß und das 0:5 nach einem tollen Zuspiel von Wofgang Guggenberger. Der Schiedsrichter beendete schließlich das Spiel und somit kassierte die Admira Villach eine schmerzliche Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Michael Sternig, Kapitän des FC Hermagor: "Wir hatten in den letzten Spielen immer Probleme mit der Chancenauswertung. Das konnten wir heute ablegen und waren das klar spielbestimmende Team. Leider fehlt uns noch immer unser Janko Pene, der wegen Bandscheibenproblemen nicht einsetzbar ist."

Derzeit belegt der ESV Admira Villach den ersten Abstiegsplatz. Im Sturm von Admira Villach stimmt es ganz und gar nicht: Acht Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Der FC Hermagor holte auswärts bisher nur drei Zähler. Durch den Erfolg rückte Hermagor auf die zwölfte Position der Unterliga West vor. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Hermagor aber noch viel Luft nach oben.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist die Admira zum FC-WR Nußdorf/Debant, am gleichen Tag begrüßt Hermagor die Sportunion Matrei in Osttirol vor heimischem Publikum.

Unterliga West: ESV Admira Villach – FC EP Schuller Hermagor, 0:5 (0:3)

74 Michael Sternig 0:5

69 Michael Sternig 0:4

43 Clemens Tscharnuter 0:3

30 Wolfgang Guggenberger 0:2

11 Matteo Zauner 0:1

