Rettungseinsatz überschattet Testgalopp der SG Perwang/Michaelbeuern

Das Testspiel zwischen der SG Perwang/Michaelbeuern und der SG Palting/Seeham wurde am vergangenen Freitag von einem Schockmoment in den Schatten gestellt. Weil ein Spieler der Gäste aus Oberösterreich über Atem- und Kreislaufprobleme geklagt hatte, musste die Rettung ausrücken. Die Partie wurde nach rund 70 gespielten Minuten bei einem Spielstand von 3:0 für Perwang/Seeham abgebrochen.

Medizinischer Notfall sorgte für Spielabbruch

Beim Testgalopp auf Obertrumer Kunstgrün sollte zunächst alles für die Spielgemeinschaft Palting/Seeham laufen. Dank der Treffer von Andras Kuti (20.), Ferenc Viczian (30.) und Manuel Russinger (68.) führte der Klub aus der oberösterreichischen 1. Klasse Südwest komfortabel mit 3:0. Doch nur wenige Augenblicke nach Russingers in die Maschen gezirkelten Freistoß versetzte ein medizinischer Notfall die Akteure in Schockstarre. Aufgrund von Atem- und Kreislaufproblemen bei einem Gäste-Kicker musste die Rettung her - Schiedsrichter Balaj Besim brach das Spiel daraufhin ab.

Zur Freude aller folgte Tage danach die Aufhebung des Alarmzustands. "Dem Spieler geht es zum Glück soweit aber wieder gut und er konnte das Spital wieder verlassen. Weiterhin gute Besserung", gab die SG Perwang/Michaelbeuern erfreulicherweise auf ihrer Facebookseite bekannt.

