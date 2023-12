Perwang/Michaelbeuern: Sportlicher Leiter sagt nach 17,5 Jahren Adé

Details Mittwoch, 13. Dezember 2023 10:50

Im Zuge der Weihnachtsfeier hat die Spielgemeinschaft Perwang/Michaelbeuern einen schmerzhaften Abgang verkündet. Markus Spatzenegger, der als Sportlicher Leiter viel Zeit und Herzblut in den Klub hineingesteckt hatte, sagte nach 17,5 Jahren Servus.

Fotocredit: SG Perwang/Michaelbeuern

"Schmerzlicher Verlust" für Perwang/Michaelbeuern

Als Spieler hatte Spatzenegger im Jahre 2008 endgültig seine Stiefel an den Nagel gehängt, nur um sich in den Folgejahren noch intensiver auf der organisatorischen Ebene zu bewegen. "Markus war für unglaublich viele Teilbereiche verantwortlich. Testspielpläne, Trainingspläne, Massagepläne, Kunstrasen-Reservierungen, Transfers, Trainersuche, Aufstellungseingabe, Sprachrohr für den SFV seien hier mal nur stellvertretend gemeint und da fehlen trotzdem noch so viele Dinge", gab die SG Perwang/Michaelbeuern auf der Facebook-Seite einen kleinen Einblick. Nach 17,5 Jahren (6,5 für die Spielgemeinschaft, 11 davor für Perwang) hat sich das "Mädchen für alles" nun entschlossen, ein Päuschen einzulegen, seine Akkus aufzuladen und sich mehr seiner Familie zu widmen. "Ein schmerzlicher Verlust auf der Organisationsebene, den man nur sehr schwer kompensieren kann."

