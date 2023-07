"Jeder Punkt wäre ein Erfolg" - Saalbach vor nächster Mammut-Saison

Details Freitag, 21. Juli 2023 17:53

Nach sieben Spielzeiten in der 2. Landesliga Süd musste der USC Saalbach-Hinterglemm den Rückwärtsgang einlegen. Mit nur acht Punkten aus 26 Ligapartien stürzten die Männer rund um Spielertrainer Maximilian Winkler als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht in die 1. Klasse Süd ab. Und womöglich steht der blutjungen Truppe der Glemmtaler die nächste ganz, ganz schwierige Saison bevor.

Mit 21 schon einer der "Alten": Saalbachs Neo-Kapitän Daniel Scheyerer (re.)

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Saalbach momentan "aschtling" unterwegs

In der abgelaufenen Spielzeit stieg der USC Saalbach-Hinterglemm sang- und klanglos aus der 2. Landesliga Süd in die 1. Klasse Süd ab. "Auch wenn einige Spiele unglücklich für uns verlaufen sind und wir schon ein paar Punkte mehr verdient gehabt hätten, war's unterm Strich einfach zu wenig. Die Tabelle lügt ja bekanntlich nicht", bringt es Maximilian Winkler auf den Punkt. Als Teil der "Goldenen Generation" der Glemmtaler, die einst von der 2. Klasse in die 2. Landesliga durchmarschiert ist, muss sich auch der spielende Coach an sportlich nicht so rosige Zeiten erst gewöhnen. "Wir hatten über einige Jahre mit ausschließlich einheimischen Spielern viel Erfolg, der phasenweise von ganz alleine gekommen ist. Klar wirst du da in einer gewissen Art und Weise verwöhnt. Aber das ist Vergangenheit. Was zählt, ist das Hier und Jetzt."

"Zweckoptimismus und Schönreden helfen uns nicht weiter"

Heuer wird man im Austragungsort der Alpinen Ski-WM 2025 alles daran setzen, den Totalabsturz in die 2. Klasse zu verhindern. Und man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass dies alles andere als ein leichtes Unterfangen wird. Nach dem brutalen Umbruch im letzten Sommer sind von der letztjährigen Mannschaft wieder sechs Stammspieler weggebrochen. "Zweckoptimismus und Schönreden helfen uns nicht weiter. Viele Spieler von uns haben bis dato wenig bis gar keine Erfahrung in einer Kampfmannschaft sammeln können. Unser Ziel ist es, diese jungen Burschen heranzuführen und weiterzuentwickeln sowie den Teamspirit und den Spaß am Fußball nie zu verlieren. Jeder Punkt, jeder Sieg wäre für uns ein großer Erfolg", so Winkler.

Die erste Bewährungsprobe gibt's für das Winkler-Rudel bereits morgen, wenn im heimischen Waldstadion die Landescup-Partie gegen Ligakontrahent Hollersbach steigt. Nächste Woche folgt der Ligaauftakt in und gegen St. Martin/L., das durch die Abmeldung des SK Taxenbach ja unverhofft in der Liga geblieben ist. "Das sind die ersten Gradmesser. Absolut richtungsweisend", weiß Winkler.

Sommertransfers 2023

Zugänge: Stefan Dankl, Lukas Haslinger, Manuel Wallner, Elias Zabernig (alle Maishofen), Christian Wallner (TTR), Antoni Jurisic( Metalleghe/BIH), Jan Dobner, Kai Stöcker (beide GER), Konstantin Diyanov (BUL)

Abgänge: Daniel Bschellinger (Niedernsill/Uttendorf), Felix Edelsbacher, Christoph Bründlinger, Markus Miesl (alle Maishofen), Gerald Riedlsperger (Leogang), Andreas Riedlsperger, Michael Hasenauer, Martin Kreysch (alle Karriereende)

Testspielergebnisse

1:5 gegen Niedernsill/Uttendorf (2. Klasse Süd)

1:4 gegen Bad Gastein (2. Klasse Süd)

6:8 gegen Maria Alm Reserve (2. Landesliga Süd - Reserve)

