1. Landesliga: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2023

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der 1. Landesliga geprägt. Was sich in den insgesamt 98 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Absteiger Bergheimer zog auf den letzten Metern an Neumarkt vorbei und überwintert als Leader.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Herbstmeister: Neumarkt

Winterkönig: Bergheim

Bisherige Spiele: 98 von 182

Ligatore (gesamt): 369 (3,77 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Berndorf (39)

Wenigste kassierte Gegentore: Neumarkt (11)

Wenigste erzielte Tore: Pfarrwerfen (18)

Meiste kassierte Gegentore: Kaprun (48)

Torreichste Spiele: Mühlbach/Pzg. 1:7 ATSV, Kaprun 2:6 Bergheim, Anthering 2:6 Neumarkt

Bestes Heimteam: ASV (7 Spiele, 18 Punkte)

Schwächstes Heimteam: Bad Hofgastein (5 Spiele, 3 Punkte)

Bestes Auswärtsteam: Bergheim (7 Spiele, 18 Punkte)

Schwächstes Auswärtsteam: Kaprun (7 Spiele, 0 Punkte)

Remiskönig: ASV (5)

Fairste Mannschaft: Anthering (17 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Pfarrwerfen (43 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): ASV, Mühlbach/Pzg., Pfarrwerfen, Schwarzach (alle 2)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Stefan Feuchter (Tamsweg), Fabio Amering (Schwarzach), Kerim Salic (Altenmarkt, alle 6)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Christian Brandl Neumarkt 15 Tore 2. Maximilian Dicker Anthering 12 Tore 3. Tiago Rodrigues Faria ATSV 11 Tore 4. Rick Dockweiler Bergheim 10 Tore Lukas Rösslhuber Berndorf 10 Tore

