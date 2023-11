Landesligist Altenmarkt verstärkt sich mit Heimkehrer

Details Freitag, 10. November 2023 23:38

Nach der Herbstsaison ist vor der Frühjahrssaison! Getreu diesem Motto hat der UFC Altenmarkt seinen ersten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht. Der Zehnte der 1. Landesliga krallte sich die Dienste von Rückkehrer Simon Schilchegger.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Schilchegger kehrt zurück

Als Tabellenzehnter klassierte sich Altenmarkt in der 1. Landesliga am schlechtesten aller sechs Salzburger-Liga-Absteiger. Um im Frühjahr nichts dem Zufall zu überlassen und nicht in akute Abstiegsgefahr zu geraten, schlugen die Pongauer am Transfermarkt zu. Wie der Klub am Freitagabend offiziell bestätigte, wird Simon Schilchegger die Eisner-Boyband verstärken. Der 25-Jährige, der schon von 2012 bis 2018 am Fuße des Schlatterbergs gekickt hatte, stand zuletzt bei Salzburg-Ligist Adnet unter Vertrag, war im Dress der Tennengauer allerdings seit 19. April dieses Jahres nicht mehr aufgelaufen.

