Im Titelkampf deluxe: Hallwang legt in Schwarzach vor

Details Freitag, 17. Mai 2024 17:21

Der UFC SV Hallwang hat seine Hausaufgaben erledigt und in Sachen Titel- und Aufstiegskampf am Donnerstagabend mit einem 3:1-Auswärtssieg beim SV Schwarzach vorgelegt. Am Samstag sind die Kontrahenten an der Reihe. Nicht weniger als sechs Teams haben eine seriöse Chance, um in der 1. Landesliga nach den Sternen zu greifen. Für alle gilt: Ein Umfaller könnte schon ein Umfaller zu viel sein.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Schwarzachs starker Beginn blieb unbelohnt

Beim Donnerstagabendspiel zwischen Schwarzach und Hallwang sind die knapp 150 Zuseher voll auf ihre Kosten gekommen. "Die Partie war spielerisch und vom Tempo her auf sehr hohem Landesliga-Niveau, um nicht zu sagen auf Salzburger-Liga-Niveau", schwärmt Hallwang-Übungsleiter Damir Borozni. Den Anfang machten die heimischen Schwarzacher, die in den ersten zehn Minuten gut und gerne in Führung hätten gehen können. Weil aber ein Hochkaräter verjuxt und ein Tor wegen Abseits aberkannt wurde, blieb's vorerst beim 0:0. "Schwarzach hat super gespielt, uns zu hundert Prozent gefordert. Mario (Anm.: Trainer Mario Krimbacher) macht dort eine richtig gute Arbeit", gibt's von Borozni den Daumen nach oben.

Wie im Training, so im Spiel

Nach rund einer Viertelstunde muckten dann auch die Gäste auf. Und wie. Erst netzte Hasudin Rasidovic nach einer einstudierten Standardsituation ein (18.), kurz darauf vollendete Simon Zieher einen Durchbruch über den Flügel (25.). "Wir haben gewusst, dass es gegen Schwarzach übers Zentrum schwierig wird. Gerade deshalb wollten wir über die Außen und Halbpositionen kommen. Wir haben das umgesetzt, was wir trainiert hatten", freut sich Borozni. Summa summarum hätte die Hallwanger Pausenführung sogar noch den Tick höher ausfallen können. Beim vermeintlichen 0:3 sah das Schiedsrichtergespann das Spielgerät zuvor im Aus, darüber hinaus vergab Hallwang zwei Top-Chancen. "Bei einem 0:4 hätte sich Schwarzach nicht beklagen dürfen", sagt Borozni.

Heimelf mit viel Ballbesitz, Hallwang konterte

Während die Pongauer nach dem Seitenwechsel deutlich mehr Spielanteile verbuchten, hielt sich die Borozni-Truppe mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken vornehm zurück. "Wir wollten die Null halten und haben auf Konter gelauert. Diese sind wir dann echt gut gefahren", schildert Borozni. In Minute 74 sorgte Rasidovic mit seinem geschnürtem Zweierpack für die endgültige Entscheidung. Zudem ballerte Joker Alkali Kamara die Murmel ans Torgebälk. Dem 20-Jährigen hätte Borozni einen Treffer gegönnt. "Ein aufstrebendes Talent, der uns richtig Spaß bereitet. Ich bin froh, dass ich Alkali in meinem Team habe." Den Schlusspunkt setzten schließlich die Schwarzacher. Kurz vor Ultimo betrieb David Granegger Ergebniskosmetik und markierte den 1:3-Endstand. "Vor allem in der ersten Halbzeit war's eine überragende Leistung von uns", resümiert Borozni, dessen Schützlinge im packenden Kampf um die Spitzenplätze schon mal vorlegten.

Borozni blickt Saisonfinish gelassen entgegen

Nach dem 3:1-Sieg in Schwarzach belegen die Hallwanger zumindest bis morgen einen Top-3-Platz. Dann sind die unmittelbaren Kontrahenten gefordert. Der ASV (1.) daheim gegen Altenmarkt (8.), Neumarkt (2.) in Bad Hofgastein (12.), Bergheim (4.) bei Mühlbach/Pzg. (10.), Berndorf (5.) gegen Pfarrwerfen (13.) und der ATSV (6.) in Tamsweg (9.). "Ich denke, dass wir da keine Überraschung sehen und die Favoriten sich durchsetzen werden", schätzt Borozni, für den das ultraspannende Titel- bzw. Aufstiegsrennen doch überraschend kommt. "Ich hätte geglaubt, dass zwei Mannschaften davonziehen und lediglich der dritte Platz ausgespielt wird." Ob es am Ende für die Hallwanger zum direkten Wiederaufstieg in die Salzburger Liga reichen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. "Wenn nicht, wärs für uns kein Beinbruch. Dann werden wir unseren Weg trotzdem weitergehen und uns noch mehr weiterentwickeln."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.