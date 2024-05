SC Tamsweg setzt sich gegen ATSV Salzburg knapp durch

Details Samstag, 18. Mai 2024 17:49

Ein Duell in der 23. Runde der 1. Landesliga fand am Samstagnachmittag statt, als der SC Tamsweg den ATSV Salzburg empfing. Im Aufeinandertreffen zweier Mannschaften aus der Mitte der Tabelle setzte sich der SCT mit 3:2 knapp durch und feierte den sechsten Heimsieg. Die im Frühjahr bislang starken Salzburger zogen in der Rückrunde zum zweiten Mal den Kürzeren.

Eigentor bringt Hausherren früh in Führung

Die Partie begann schwungvoll mit einem frühen Tor für die Hausherren in der 7. Minute. Matthias Brugger lieferte eine präzise Flanke, die von Salzburgs Nuzhdar Selo unglücklich ins eigene Tor abgelenkt wurde. Der ATSV antwortete schnell und versuchte den Druck zu erhöhen, doch die erste Halbzeit endete mit einem knappen 1:0 für die Tamsweger.

Nach der Pause zeigten sich die Gäste entschlossen, das Blatt zu wenden. Der Ausgleich kam prompt in der 50. Minute durch David Ruiz, der sich elegant durch die Abwehr tanzte und den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Doch die Freude der Salzburger währte nicht lange. Nur eine Minute später erzielte Armin Djulic nach einer Hereingabe von rechts das 2:1 für den SC, indem er den Ball ruhig und überlegt im Tor versenkte.

Tamsweg bringt Führung ins Ziel

In der 67. Minute tanzte Andreas Jäger die Salzburger Abwehrreihe und stellte mit einem platzierten Flachschuss is linke Eck auf 3:1. Der ATSV gab jedoch nicht auf und kämpfte weiter. In der 84. Minute verwandelte Dusan Mladenovic einen Elfmeter souverän zum 3:2, was die Schlussphase noch einmal spannend machte. Trotz einiger letzter Anstrengungen der Salzburger, das Spiel zu drehen, konnte der SCT den knappen Vorsprung über die Zeit retten und feierte nach 93 Minuten einen hart erkämpften 3:2-Heimsieg.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.