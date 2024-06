Neumarkt nach Acht-Tore-Gala Meister - ASV und Hallwang steigen mit auf

Details Sonntag, 09. Juni 2024 13:02

Im Tabellennorden der 1. Landesliga ist jeder Stein auf dem anderen geblieben. Während sich der TSV Neumarkt mit einer 8:0-Gala förmlich zum Gewinn der Meisterschaft ballerte, brachten auch der ASV Salzburg und der UFC SV Hallwang den Aufstieg unter Dach und Fach. Das Spitzentrio hatte bereits vor dem letzten Spieltag die Plätze eins bis drei bekleidet.

Foto: Hallo Neumarkt am Wallersee

Die einen Drei jubelten, die anderen Drei schauten durch die Finger

Mit Neumarkt, dem ASV und Hallwang kehren drei Mannschaften in die Salzburger Liga zurück, die in der letzten Saison aus dieser noch abgestiegen waren. Das Spitzentrio agierte in der allerletzten Runde höchst souverän. Derweil bleiben der ATSV, Berndorf und Bergheim in der 1. Landesliga. Grob: Letztgenannte - im Herbst noch Winterkönig - konnten im Frühjahr nicht mehr an die Leistungen vom Herbst anschließen, purzelten auf Platz sechs zurück.

Neumarkt zerlegte Tamsweg - Brandl mit Hattrick

Neumarkt hatte im Vorfeld lediglich ein Pünktchen für das Meisterstück gefehlt. Geworden sind's letztendlich drei - und das in beeindruckender Manier. Zuhause gegen Mittelständer Tamsweg brannte der TSV von Beginn an ein Feuerwerk ab. Durch die Tore von Dorian Simon (12.), Benjamin Bachler (14.), Hasar Acar (18.) und Christian Brandl (34.) lagen die Neumarkter zur Pause schon mit vier Goals voran, weitere Treffer von Acar (46.), Brandl (48., 52.) und dem eingewechselten Eric Friedl (76.) sorgten unterm Strich für ein wahres Schützenfest.

Aufstiegsfeten auch in Itzling und Hallwang

Ebenfalls klare Siege feierten der ASV und Hallwang. Die Itzlinger ließen mit einem 4:0-Triumph den Bergheimer Aufstiegstraum zerplatzen, nur um sich gleichzeitig den eigenen zu erfüllen. Hallwang schickte Altenmarkt gar mit einer 6:0-Packung nach Hause, fixierte die dritte Tabellenposition. Weil aus der Westliga keine Salzburger Mannschaft absteigt, begleitet das Duo Neumarkt in die Salzburger Liga.

Durchmarsch um einen Punkt verpasst

Diese knapp verpasst hat der ATSV. Und das um Haaresbreite. Dem Stadtklub, der just im Vorjahr in die 1. Landesliga aufgestiegen war, fehlte ein mickriger Zähler für den Durchmarsch. Im letzten Saisonspiel egalisierte die Bojceski-Truppe gegen Schwarzach einen zweimaligen Rückstand. Joker Uros Nikolic (75.) netzte schlussendlich zum 3:2-Sieg ein, mit dem zumindest der starke vierte Platz abgesichert wurde. Fünfter in der Abschlusstabelle? Berndorf, das Mühlbach/Pzg. 2:1 besiegte.

