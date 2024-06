ASV Salzburg triumphiert über FC Bergheim: Ein überzeugendes 4:0

Details Samstag, 08. Juni 2024 23:00

Der ASV Salzburg hat im Auswärtsspiel gegen den FC Bergheim einen deutlichen 4:0-Sieg eingefahren und damit eindrucksvoll seine Klasse unter Beweis gestellt. Die Bergheimer konnten trotz guter Ansätze nicht mithalten und kassierten vier Tore, ohne selbst einen Treffer zu erzielen. Dieser 4:0-Erfolg sicherte dem ASV Salzburg den ersehnten Aufstieg!

Ein dominanter Beginn des ASV Salzburg

Das Spiel begann um 17:20 Uhr, nachdem der ASV Salzburg eine Wartezeit von 20 Minuten beantragt hatte. Von Anfang an zeigten die Gäste ihre Ambitionen. Bereits in der 12. Minute sorgte ein scharfer Weitschuss des ASV für Aufsehen, aber das Tor blieb noch aus. In der 23. Minute hatten die Bergheimer eine gute Freistoßchance nach einem Foul an Wallner, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz.

Der ASV setzte sich in der 34. Minute mit dem ersten Treffer durch Thomas Seyringer in Führung. Der Schuss war hervorragend und ließ dem Torwart des FC Bergheim keine Chance. Nur zehn Minuten später erhöhte der ASV durch ein Eigentor von Michael Talwieser auf 2:0. Dieser Treffer brachte die Gäste in eine komfortable Position zur Halbzeit.

Salzburg lässt nichts anbrennen

Nach der Pause machte der ASV Salzburg dort weiter, wo er aufgehört hatte. In der 50. Minute erzielte Mirsad Dedovic das 3:0 und brachte seine Mannschaft damit endgültig auf die Siegerstraße. Trotz einiger Wechsel bei den Bergheimern fanden diese keinen Weg, die Abwehr des ASV zu überwinden.

In der 63. Minute setzte Kubilay Öztürk den Schlusspunkt mit dem vierten Treffer für den ASV Salzburg. Damit war das Spiel praktisch entschieden, und die Bergheimer hatten keine Antwort mehr auf die dominanten Gäste.

Der ASV Salzburg zeigte im Verlauf des Spiels eine taktisch und spielerisch überlegene Leistung. Das scheidende Trainerteam konnte noch einmal seine Qualitäten unter Beweis stellen, während der FC Bergheim enttäuschte und nur wenig Entlastung für seine Abwehr fand.

Bis zur letzten Minute spielte der ASV konzentriert und ließ dem FC Bergheim keine Chancen, das Ergebnis zu verbessern. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:0-Sieg für die Gäste.

1. Landesliga: Bergheim : ASV Salzburg - 0:4 (0:2)

63 Kubilay Öztürk 0:4

50 Mirsad Dedovic 0:3

44 Eigentor durch Michael Talwieser 0:2

34 Thomas Seyringer 0:1

