Ein Jahr nach dem Abstieg: St. Georgen kehrt in die 1. Klasse Nord zurück

Der USV St. Georgen ist künftig wieder Teil der 1. Klasse Nord! Die Männer von Übungsleiter Werner Weiss erfüllten beim achtplatzierten UFC Leopoldskron-Moos ihre Pflicht, siegten mit 5:1 und fixierten damit den zum Aufstieg berechtigten Vizemeistertitel. Der 1. SSK 1919, der vor diesem Spieltag noch eine Mini-Aufstiegschance gehabt hatte, unterlag der Thalgauer 1b überraschend mit 2:3.

Foto: USV St. Georgen

St. Georgener Städtetrip endete mit Aufstiegsparty

In der vergangenen Spielzeit hatten St. Georgen in der 1. Klasse Nord satte 20 Punkte zum Klassenerhalt gefehlt. Ein Jährchen später wurde mit dem abschließenden 5:1-Sieg in Leopoldskron der sofortige Wiederaufstieg eingetütet. Nachdem die Weiss-Männer in der 36. Minute - Lukas Hafner stellte auf 1:0 - in Rückstand geraten waren, brannte der Aufstiegsanwärter rund um die Halbzeitpause ein echtes Feuerwerk ab. Vor dem Pausenpfiff stellten Fabian Armstorfer (42.) und Lenny Hofmann (45.+3) das Spiel auf den Kopf, danach sorgte Zweitgenannter mit seinem geschnürten Doppelpack (49.) für die wohl frühzeitige Entscheidung. Hofmann, der in Minute 75 den Hattrick perfekt machte, und Marcel Schimak (87.) ließen den Auswärtssieg noch höher ausfallen.

Keine Schützenhilfe, kein eigener Sieg - 1. SSK bleibt in der 2. Klasse

Derweil stand der 1. SSK mit leeren Händen da. Die Städter, die vor dieser Runde drei Punkte hinter St. Georgen gelegen waren und deswegen zwingend einen Sieg gebraucht hätten, mussten sich dem zweiten Anzug der Thalgauer mit 2:3 beugen. Nach torloser erster Halbzeit brachten Lukas Fleischmann (57.) und ein doppelter Nikola Tepic (49., 73.) die Gäste deutlich voran. Die Heimelf, die im Schlussakt zur großen Aufholjagd geblasen hatte, blieb unterm Strich ohne Ernte. Zwar führte Doppelpacker Anil Güven (83., 87.) den Stadtklub noch einmal heran, mehr sollte allerdings nicht mehr gelingen.

