"Superbreiter Kader" soll Winterkönig Elsbethen in die 1. Klasse hieven

Details Dienstag, 20. Februar 2024 18:39

Zum zweiten Mal in zwei Jahren kürte sich der USK Elsbethen in der 2. Klasse Nord B zum Winterkönig. Im Vergleich zur Saison 2021/22 soll ein wesentlich breiterer Kader dafür sorgen, dass die Vorstädter ihren knappen Vorsprung (ein Punkt vor Hallein 1b) heuer über die Ziellinie bringen. Den kommenden Aufgaben blickt der Leader sehr optimistisch entgegen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Spannendes Frühjahr quasi vorprogrammiert

Im Spieljahr 2015/16 waren die Elsbethener aus der 1. Klasse Nord in die 2. Klasse Nord B abgestiegen. Nachdem man sich fünf Mal in Folge in der unteren Tabellenhälfte platziert hatte und eine mögliche Rückkehr de facto utopisch war, konnten die Blau-Gelben in den letzten zwei Saisonen zumindest Teilerfolge einfahren. 2021/22 belegte man als beste Hinrundenmannschaft am Ende den vierten Platz, im vergangenen Jahr als beste Rückrundenmannschaft die dritte Position. Heuer sieht's für die Truppe von Übungsleiter Arlen Thai neuerlich ganz gut aus. Nach 15 von 27 gespielten Runden lacht Elsbethen vom Ligathron. "Wir sind sehr zufrieden, haben eine richtig coole Truppe", freut sich Sinan Samgar, der Sportliche Leiter. Die aktuelle Tabellensituation lässt eine richtig spannende Frühjahrsmeisterschaft vermuten. Hallein 1b liegt lediglich einen Punkt, Siezenheim 1b drei Zähler hinter dem Tabellenführer.

Elsbethen strauchelte gegen die vermeintlich "Kleinen"

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Thai-Schützlinge? Die bis dato drei Saisonpleiten! Diese waren gegen Schlusslicht Golling 1b (1:2) sowie den Mittelständern Bad Vigaun (4:5) und Adnet 1b (0:3) alles andere als eingeplant. Letztangeführte Pleite hatte einen fürchterlich bitteren Beigeschmack. "Weil wir unabsichtlich einen Spieler eingesetzt hatten, der nicht am Spielbericht gestanden war, wurde die Partie strafverifiziert", erzählt Samgar. "Dafür haben wir gegen die großen Kaliber wie Hallein 1b, Siezenheim 1b und Croatia gewonnen."

Auftakt im Zeichen der Wiedergutmachung?

Mit der Winterkrone im Gepäck soll für die Elsbethener nun der Titel und der damit verbundene Aufstieg in die 1. Klasse Nord her. Aufgrund der Herbst-Performance und bester Rahmenbedingungen strotzt man in der Vorstadt nur so vor Optimismus. "Im Vergleich zu den letzten Saisonen haben wir heuer einen superbreiten Kader. Wenn man bedenkt, wie lang und kräftezerrend das Frühjahr sein kann, kommt uns das sicherlich zugute", sagt Samgar. Erfreulich: Der Spielerkader wird haargenau derselbe wie im Herbst sein. "Wir haben 34 Spieler im Kader. Darunter sind einige, die bislang noch nicht so zum Zug gekommen sind. Die muss man erst einmal alle bei Laune halten. Aber: Wir haben alle halten können", reibt sich Samgar die Hände. In den bisherigen Testspielen gab's gegen Gneis/ASK_PSV (2:4) und Abtenau (1:3) zwar zwei Pleiten, Samgar relativiert jedoch: "Die Ergebnisse trügen. Testspiele sind dazu da, dass man einige Sachen probiert. Das haben wir auch getan." Nachdem die Frühjahrsvorbereitung mit dem Trainingslager in Slowenien abgeschlossen wird, geht's in der Liga mit dem Heimspiel gegen Bad Vigaun los. Gegen den Absteiger kassierte Elsbethen in der Hinrunde eine der drei vorhin erwähnten Saisonpleiten. Eine Chance zur Wiedergutmachung also...

Wintertransfers

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Herbst 2023 auf einen Blick

Meiste erzielte Tore der Liga (56)

Alle sieben Heimspiele gewonnen

Höchster Sieg: 10:0 gegen Puch 1b

Höchste Niederlage: 0:3 gegen Adnet 1b

Bester Torschütze: Karl Prinz (10)