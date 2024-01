Newcomer Croatia Salzburg zieht zufriedenstellendes erstes Fazit

Details Freitag, 05. Januar 2024 11:16

Sie kamen, sahen und machten eine ausgezeichnete Figur. Der UFC Croatia Salzburg, in der Saison 2023/24 erstmals im Salzburger Unterhaus vertreten, belegt in der 2. Klasse Nord B nach 15 von 27 Partien die vierte Position. Im Frühjahr will man die Top-3 attackieren, langfristig gesehen in höheren Sphären schweben.

Top-3 für Croatia zum Greifen nahe

Der erst im Frühjahr 2023 aus der Taufe gehobene UFC Croatia Salzburg stieg im Sommer in den offiziellen Meisterschaftsbetrieb, in die 2. Klasse Nord B ein. Den Einstand hätten sich die Newcomer nicht schöner erträumen können. Mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der Siezenheimer 1b und dem 4:2-Erfolg zuhause gegen Absteiger Bad Vigaun holte man aus den ersten beiden Runden das Punktemaximum. "Wir sind sehr stark gestartet. Leider gab's hinten raus ein starkes Gefälle", konstatiert Sektionsleiter Bozo Tadic. Alles in Allem sollte die Bilanz des Unterhaus-Kückens durchaus positiv ausfallen. 27 eingeheimste Zähler bedeuten nach 15 gespielten Runden den guten vierten Tabellenplatz. Die Top-3? Gar nicht allzu weit weg, fehlen auf den Dritten Siezenheim 1b überschaubare vier Punkte.

Unterhaus-Baby bläst zur Aufholjagd

Der Blick der Kroaten wird sich im Frühjahr, no na, nach vorne richten. Mit einem nigelnagelneuen Trainerteam will der Vierte eine Aufholjagd starten. "Wenn's uns gelingt, ist es super. Wenn nicht, bin ich auch keinem böse. Ich will dem Trainerteam und der Mannschaft keinen Druck aufbauen", betont Tadic. Zurück zum Trainerteam: Das wird im Frühjahr von Danijel Jesic und Michael Hartl gebildet. Dass die Tomic-Ära auf der Croatia-Trainerbank nicht länger als ein halbes Jahr dauern würde, war Tadic schon im Vorhinein klar: "Tomislav ist ja unser Vizepräsident und war im Sommer sozusagen eine Notlösung." Langfristig gesehen sind für den Unterhaus-Debütanten sogar Titel und Aufstiege ein Thema. "Im Sommer werden wir transfertechnisch noch einmal nachlegen. Einige Spieler, die jetzt noch bis Sommer einen Vertrag bei einem anderen Klub haben, werden zu uns kommen", versichert Tadic.

Nachdem man beim Salzburger Stier nach der Vorrunde die Segel streichen musste, sind die Blicke nun vollends auf die Frühjahrsvorbereitung gerichtet. Gestartet wird am 15. Jänner mit drei bis vier Einheiten in der Woche. "Erst Ausdauer, dann Kraft und Geschwindigkeit", verrät Tadic die Trainingsschwerpunkte. Mit fünf Testspielen gegen allesamt höherklassige Gegner will Croatia Salzburg schließlich die ideale Form für den zweiten Saisonabschnitt finden. Um dann zur angekündigten Aufholjagd zu blasen...

Bisherige Wintertransfers (Stand: 5. Jänner 2024)

Zugänge: Danijel Jesic (TR), Michael Hartl (Co-TR), Bruno Kovac (Hammerau)

Abgänge: Tomislav Kovac (TR), Zvonimir Doic (Hallwang), Antonio Tomic (neuer Verein unbekannt)

Herbst 2023 auf einen Blick

Bestes Auswärtsteam der Liga (7 Spiele, 13 Punkte)

Höchster Sieg: 11:0 gegen Puch 1b

Höchste Niederlage: 0:5 gegen Hallein 1b

Bester Torschütze: Mario Lucic (9)