Torfabrik Faistenau will unter die besten Drei

Details Montag, 30. Januar 2023 16:05

Wie schon in den vergangenen Spielzeiten ist der USC Faistenau auch heuer wieder im Spitzenfeld der 2. Landesliga Nord zu finden. Als Tabellenvierter fehlen der Truppe von Spielercoach Marco Lämmerhofer aktuell sechs Zähler auf den Leader ATSV bzw. ein positiver direkter Vergleich mit Mattsee auf einen ersehnten Top-3-Platz. Nach einem Saisonverlauf mit etlichen Aufs und Abs lief das Werkl der Faistenauer zum Herbstkehraus wie geschmiert. Mit Siegen gegen Abersee, Oberndorf, Oberhofen und Elixhausen verabschiedete man sich mit einer kleinen Siegesserie in die Winterpause.

Fotocredit: Adi Aschauer

Faden verloren und wiedergefunden

"Mit dem Anfang und Ende des Herbstes sind wir sehr zufrieden. Mittendrin hatten wir kurzzeitig den Faden verloren", analysiert Spielertrainer Marco Lämmerhofer den ersten Saisonabschnitt. Ein Saisonabschnitt, der sich für Faistenau wie eine Achterbahnfahrt anfühlte. Nach dem erwartungsgemäßen 2:1-Heimerfolg über Elixhausen, setzte es fast schon abwechselnd Sieg und Niederlage, ehe im Herbstfinale zwölf von zwölf möglichen Punkten geholt wurden. "Mit den abschließenden vier Siegen haben wir uns noch einmal rausgerissen und uns eine gute Ausgangsposition fürs Frühjahr verschafft", sagt Lämmerhofer. Ähnlich wie in der letzten Saison avancierte die Lämmerhofer-Truppe auch im heurigen Herbst zur Torfabrik. Mit 41 erzielten Buden führt man gemeinsam mit Köstendorf die Rangliste an. Zudem stellt man mit Mendim Fetahaj (16 Saisontore) den zweitbesten Torjäger der Liga.

"Alle sind hochmotiviert"

Im Frühjahr werden die Faistenauer, die nach wie vor zum elitären Kreis der Titelfavoriten zählen, weiterhin einen Top-3-Platz anvisieren. Der Meistertitel wäre eine schöne Sache, aber definitiv kein Muss. "Natürlich willst du als Spieler und zugleich Trainer des USC Faistenau jedes Spiel gewinnen, aber wir sind gut beraten, von Spiel zu Spiel schauen", provoziert Lämmerhofer einen Münzwurf ins Phrasenschwein. Fakt ist, beim derzeitigen Vierten der 2. Landesliga Nord dürfte es an der Motivation nicht scheitern. "Alle Spieler sind hochmotiviert. Eine Winterpause hat's bei uns eigentlich nicht gegeben, da wir uns einmal pro Woche zum Hallenkick getroffen haben", lässt Lämmerhofer wissen. Spätestens nach dem Trainingslager in Porec wird der Fokus auf den Frühjahrsauftakt gegen den HSV gelegt. Da will man sich auf heimischem Boden (25. März - 15:00 Uhr) für die bittere 1:2-Hinspielniederlage rehabiltieren.

Wintertransfers (Stand: 30. Jänner 2023)

Zugänge: Gerald Greiner (St. Wolfgang)

Abgänge: Christoph Kloiber (Eugendorf)

Herbst 2022 auf einen Blick

Torfabrik: Meiste erzielte Tore der Liga (41)

"Do or die": Kein einziges Unentschieden

Höchster Sieg: 9:0 gegen Gneis

Höchste Niederlage: 0:4 gegen Mattsee

Bester Torschütze: Mendim Fetahaj (16)