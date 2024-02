Abersee und der Angriff mit aufgeladener Batterie

Details Freitag, 16. Februar 2024 11:30

Als Vorjahres-Fünfter hatte der USC Abersee viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Heuer wollte es für die Belegschaft rund um Coach Jürgen Wüstenhagen bis dato noch nicht so geschmeidig laufen. Trotz 19 Punkten und Tabellenplatz acht sind die Aberseer in der spannenden 2. Landesliga Nord alles andere als safe. Mit einer gezielten Vorbereitung möchte man im Frühjahr aber nichts dem Zufall überlassen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Abersee ist "Batterie ausgegangen"

Als starker Fünfter der Vorsaison wollte der USC Abersee liebend gerne an die erbrachten Leistungen anknüpfen. Das sollte den Kickern von Dompteur Jürgen Wüstenhagen allerdings nur bedingt gelingen. "Der Start war gut, gegen Ende hin ist uns - wie man so schön sagt - die Batterie ausgegangen", erinnert sich Wüstenhagen an den Herbst 2023. Grotesk: Ausgerechnet der 4:0-Derbysieg über Strobl avancierte zum Knackpunkt im negativen Sinne. "Normal nimmst du nach so einem Sieg im Spiel der Spiele die ganzen Emotionen, all das Positive mit. Eine Woche später in Koppl hatte es aber den Anschein, als würde eine komplett andere Mannschaft am Platz stehen", sagt Wüstenhagen. In Koppl gingen die Aberseer schließlich sang- und klanglos mit 0:3 unter. Und weil in der weiteren Folge die Offensivabteilung schwächelte und sich hinten vermehrt Fehler einschlichen, ließ man zum Herbstkehraus den einen oder anderen Punkt fast schon leichtfertig liegen. "Schade, zumal die 24 Punkte, die wir im Herbst des Vorjahres gesammelt hatten, durchaus möglich gewesen wären. 19 sind aber auch okay", so Wüstenhagen.

Taffes Auftaktprogramm

Zurück zur Batterie. Diese will die Wüstenhagen-Crew in der Frühjahrsvorbereitung wieder aufladen. "Damit wir dann nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen", fügt Wüstenhagen hinzu. Aktuell den Kunstrasenplatz in Henndorf nutzend, bereitet man sich akribisch auf den Restart vor. Dieser hat es mit Faistenau, Mattsee, St. Koloman, Plainfeld und Elixhausen in sich. "Das sind die Top-Mannschaften der Liga. Da kann die Reise schnell nach oben, aber auch nach unten gehen", weiß Wüstenhagen. Zumindest die Testspiel-Serie wurde erfolgreich eingeläutet. Am Dienstagabend schlugen die Aberseer Gampern mit 4:1.

Jugend forscht

Mit Axel Brandao Rosinger tätigte der Tabellenachte der 2. Landesliga Nord noch einen Last-Minute-Wintertransfer. Grundsätzlich wird der Fokus aber auf die talentierten Eigenbauspieler gelegt. Die Philosophie, die der USC Abersee aufs Sorgfältigste verfolgt, schlägt voll ein. Von der letztjährigen U16-Mannschaft werden nach und nach die Youngsters in den Erwachsenenfußball integriert. Julian Grill ist von der Startelf der "Ersten" gar nicht mehr wegzudenken. "Mit der Entwicklung der jungen Spieler bin ich voll zufrieden. Bei uns sollen die Eigenbauspieler die Zukunft gestalten", betont Wüstenhagen. Also durchaus denkbar, dass im Frühjahr der ein oder andere Grünschnabel seine Chance bekommen wird...

Wintertransfers

Zugänge: Axel Brandao Rosinger (Dallas Soccer Stars/USA)

Abgänge: keine

Herbst 2023 auf einen Blick

Höchster Sieg: 4:0 gegen Strobl

Höchste Niederlage: 0:3 gegen Koppl

Bester Torschütze: Ebrima Ndure (8)