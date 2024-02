St. Veit-Kapitän verlässt große Unterhaus-Bühne

Details Samstag, 24. Februar 2024 11:06

Der FC St. Veit hat ein Aushängeschild verloren! Wie der Pongauer Klub aus der 2. Landesliga Süd am gestrigen Freitag bekannt gab, musste Kapitän Mathias Hofer verletzungsbedingt seine Karriere beenden. Eine Karriere, die sich zweifellos sehen lassen kann.

"Hat mit seiner Persönlichkeit die ganze Mannschaft mitgerissen"

"Er steht beim FC St. Veit für eine Ära, volle Leidenschaft, Hingabe und viele unvergessliche Momente. 17 Jahre lang hat Mathias sein Herzblut für diesen Verein gegeben. 17 Jahre, in denen er uns mit seinen unglaublichen Fähigkeiten, seiner Spielintelligenz und seinem unbändigen Willen begeistert hat", rollt St. Veit-Übungsleiter Robert Oberhauser seinem nunmehrigen Ex-Kapitän den roten Teppich aus. Mit dem 33-jährigen Hofer, der seine Schuhe verletzungsbedingt früher als geplant an den Nagel hängen musste, verlieren die Pongauer eine schillernde Figur. "Er war ein Leader, ein Vorbild, ein Kapitän, der mit seiner Persönlichkeit die ganze Mannschaft mitgerissen hat", schwärmt Oberhauser.

Erfolgreiche Unterhaus-Karriere

In seiner Fußballer-Laufbahn hat Hofer für drei Klubs gespielt: St. Veit, Schwarzach und St. Johann. Beim letztgenannten sammelte der Spielgestalter, der in der Offensive seine Stärken hatte, von 2009-2011 wertvolle Regionalliga-Erfahrungen. Laut Statistik brachte es der 33-Jährige auf 415 Spiele und erzielte dabei stolze 233 Goals. "Zudem konnte er etliche Meister- und Vizemeistertitel von der Regionalliga bis zur 2. Klasse erreichen. Diese Werte suchen in Salzburg seinesgleichen", weiß Oberhauser.

St. Veit: Grazie Capitano



"Lieber Mathias, wir danken Dir für alles, was du für diesen Verein geleistet hast. Du hast uns unvergessliche Momente geschenkt, die wir für immer in unseren Herzen tragen werden.

Wir wünschen Dir von ganzem Herzen alles Gute für deine Zukunft. Du hast es verdient, nach so vielen Jahren voller Einsatz und Leidenschaft nun einen neuen Lebensabschnitt mit Deiner Frau Christiane und Eurer gemeinsamen Tochter Valerie zu beginnen.

Du wirst uns fehlen.

DANKE für ALLES!"