4:3 beim Zweiten Neukirchen! Tennecker mit erfolgreicher Thronverteidigung

Details Sonntag, 27. März 2022 15:01

Der SV Konkordiahütte-Tenneck hat die heutige Sonntagsmatinee in der 2. Landesliga Süd knapp aber doch zu seinen Gunsten entscheiden können. Der Leader setzte sich auswärts beim Tabellenzweiten USC Neukirchen mit 4:3 durch und konnte die Oberpinzgauer in der Tabelle bis auf Weiteres abschütteln. Herausragend: Das erst 18-jährige SVK-Talent Felix Steindl schnürte einen Doppelpack.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Hart umkämpftes Spitzenspiel mit vielen Goals

500 fußballbegeisterte Zuseher sorgten auf der Sportanlage in Neukirchen für eine wunderbare Atmosphäre. "Man hat gesehen, dass es das erste Spiel nach der langen Winterpause war. Beide Mannschaften haben sich spielerisch sehr schwer getan", bilanzierte Neukirchen-Betreuer Michael Laner. Rein kämpferisch ließen sich die Protagonisten jedoch nichts nachsagen. "Ein extrem rassiges Spiel, spannend und auf Augenhöhe", fand Tenneck-Sektionsleiter Daniel Holzmann am Liga-Gipfeltreffen viel Gefallen. Hoher Unterhaltungswert: Mit Treffern wurde nicht sparsam umgegangen. Den Anfang machte Bliznakov, der die Heimischen in Minute 23 per Freistoß erstmals in Jubelstimmung versetzte - 1:0. Kurz danach brachten Steindl (27.) und Gürses (32.) die Partie mit einem Doppelschlag zum Kippen, ehe Abwehrrecke Buchner für einen Gleichstand zur Halbzeitpause sorgte - 2:2 (40.).

Hollaus verjuxte späten Punktgewinn

"Wir haben viele dumme Fouls begangen. Bei den Standards waren die Tennecker brandgefährlich", stöhnte Laner. Einer dieser angesprochenen ruhenden Bälle führte in der 53. Spielminute zur neuerlichen Gäste-Führung: Routinier Sahin bewies ein feines Füßchen - 2:3. Und als Grünschnabel Steindl zum zweiten Mal an diesem Tag abdrückte (62.), schien der Kampf um den Ligathron so gut wie entschieden. Doch die Hausherren steckten nicht auf und kamen nur kurz danach wieder ein Stück weit heran: Bliznakov, ebenfalls mit Tagestreffer Nummer zwei, verkürzte auf 3:4 (66.). "Durch unsere Hektik bei Ballbesitz haben wir uns das Leben selber schwer gemacht", sagte Laner, der im Finish noch einen vergebenen Sitzer sichtete: Kröll legte auf Hollaus quer, der die Frucht so unsauber traf, dass sie aus fünf, sechs Metern über die Hütte zischte (85.). "Den hätten wir gerne genommen. Obwohl Tenneck nicht unverdient gewonnen hat, wäre ein Unentschieden wohl leistungsgerecht gewesen", so Laner.

Holzmann: "Tabellensituation interessiert uns nicht"

Mit dem heutigen Sieg konnte der SVK die Oberpinzgauer vorübergehend abschütteln, die Differenz beträgt nun komfortable fünf Zähler. Holzmann lässt die Kirche allerdings im Dorf: "Die Saison dauert noch lange - die Tabellensituation interessiert uns momentan nicht. Wir schauen von Spiel zu Spiel."

Die Besten bei Tenneck: Pauschallob (herausragend: Steindl (OM))