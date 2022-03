Lupenreiner Restart für Maria Alm in St. Veit

Details Sonntag, 27. März 2022 08:46

Dem UFC Maria Alm ist ein guter Start in die Frühjahrsmeisterschaft gelungen. Der Tabellendritte wurde seiner Favoritenrolle gerecht und konnte den FC St. Veit auswärts mit 2:0 abfertigen. Nach torloser erster Halbzeit lotsten Johann Herzog und Namensvetter Philipp ihre Farben im zweiten Abschnitt auf die Siegerstraße.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Nichts fürs Auge

"In der ersten Halbzeit war's ein Gewöhnen ans Gerät", beäugte Maria Alm-Sektionsleiter Bruno Oberschneider nach der langen Winterpause eine fußballerische Magerkost. In einem ausgeglichenen Spiel mit leichter Feldüberlegenheit für die Gäste hatten beiden Seiten ihre Probleme, mit dem Kunstleder eins zu werden. Offensivmomente blieben so gut wie Fehlanzeige. "St. Veit hatte gar nichts, wir die ein oder andere Halbchance. Hochkaräter waren aber keine dabei", fasste Oberschneider zusammen.

Leistungsanstieg führte Maria Alm zum Sieg

Die Halbzeitanalyse von Alm-Betreuer Christian Lederer dürfte Wirkung gezeigt haben. Denn nach dem Break zeigten die "Oima" ein ganz anderes Gesicht. "Wir waren von Beginn an besser in der Partie", freute sich Oberschneider über den kurzerhand zurückgekehrten Spielfluss. Zudem verstand es die Gastelf, ihre Dominanz im weiteren Verlauf in Goals umzumünzen. In der 53. Minute legte Abwehrchef Johann Herzog nach einem Eckball die Kirsche per Kopf ins lange Eck, im Finish vergoldete Philipp Herzog einen Konterangriff zum 0:2 (79.). "Es ist noch viel Luft nach oben, aber in der zweiten Halbzeit haben wir phasenweise das gespielt, was wir imstande sind zu spielen", jubelte Oberschneider über einen summa summarum lupenreinen 2:0-Auswärtserfolg.

Die Besten bei Maria Alm: J. Herzog (IV), Wimmer (LV), Innerhofer (RV)