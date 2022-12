Regionalliga Salzburg: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2022 ist...

Details Montag, 19. Dezember 2022 11:29

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "Cashpoint.com"-Spieler der Herbstsaison 2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Rekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 2,5 (!) Millionen Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2022 ist...

Savo Pajic (SV Wals-Grünau)

Endergebnis:



1. Savo Pajic (SV Wals-Grünau / 4581 Stimmen)

2. Ranko Gigic (SC Golling / 2491 Stimmen)

3. Elias Kircher (SK Bischofshofen / 2056 Stimmen)

4. Stephan Dorfmayr (SAK 1914 / 1953 Stimmen)

5. Moritz Eder (FC Pinzgau / 1453 Stimmen)

6. Manuel Golser (USK Anif / 1245 Stimmen)

7. Branko Ojdanic (SK Bischofshofen / 1058 Stimmen)

8. David Rosenstatter (USK Anif / 926 Stimmen)

9. Lucas Gassner (TSV St. Johann / 905 Stimmen)

10. Said Llambay (SK Bischofshofen / 822 Stimmen)