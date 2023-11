Salzburger Unterhaus: Fahrplan bis zur Winterpause

Details Montag, 06. November 2023 09:19

Eine intensive Herbstmeisterschaft neigt sich schön langsam dem Ende zu, die Winterpause nähert sich mit großen Schritten. In einigen Ligen wurde am abgelaufenen Wochenende zum letzten Mal in diesem Jahr gekickt, hingegen steht in anderen Spielklassen am kommenden Samstag noch der finale Spieltag bevor. Darüber hinaus sind noch mehrere Nachtragsspiele ausständig. Welche Klubs sich bereits in den Winterschlaf vertschüsst haben und welche noch ran müssen, haben wir für euch kurz und prägnant zusammengefasst.

Regionalliga West

Status: Eine offene Runde

Samstag, 11. November

Röthis - Bischofshofen

Austria Salzburg - FC Pinzgau

St. Johann - Dornbirner SV

Hohenems - Silz/Mötz

Kufstein - Wals-Grünau

Imst - Reichenau

Sonntag, 12. November

Rankweil - Schwaz

Altach Juniors - Wolfurt

Salzburger Liga

Status: Winterpause

1. Landesliga

Status: Winterpause, 2 Nachtragsspiele

Samstag, 11. November

Kaprun - Berndorf (Nachtrag)

Bad Hofgastein - Bergheim (Nachtrag)

2. Landesliga Nord

Status: Winterpause

2. Landesliga Süd

Status: Eine offene Runde

Samstag, 11. November

St. Martin/T. - St. Michael

Tenneck - Mittersill

Eben - Leogang

Maria Alm - Piesendorf

Neukirchen - St. Veit

Maishofen - Stuhlfelden

St. Johann 1b - Unken

1. Klasse Nord

Status: Winterpause

1. Klasse Süd

Status: Eine offene Runde + 4 Nachtragsspiele

Dienstag, 7. November

Rauris - Radstadt (Nachtrag)

Samstag, 11. November

Annaberg - FC Pinzgau 1b

Bruck - St. Martin/L.

Lenzing - Hüttschlag

Radstadt - Großarl

Flachau - Mariapfarr

Saalbach - Zell am See

Sonntag, 12. November

Hollersbach - Rauris

Samstag, 18. November

Mariapfarr - Saalbach (Nachtrag)

Hüttschlag - Hollersbach (Nachtrag)

Großarl - Annaberg (Nachtrag)

2. Klasse Nord A

Status: Winterpause

2. Klasse Nord B

Status: Winterpause

2. Klasse Süd

Status: Winterpause, 3 Nachtragsspiele

Samstag, 11. November

Bad Gastein - Filzmoos/Hüttau (Nachtrag)

Niedernsill/Uttendorf - Dorfgastein (Nachtrag)

Dienten - Lend (Nachtrag)

