Seekirchen biegt Eugendorf in Unterzahl

Der SV Seekirchen hat in der 26. Runde den USC Eugendorf hauchzart mit 2:1 in die Schranken gewiesen und damit den Punkterückstand auf Tabellenführer Kuchl verkürzen können. Und das, obwohl die Wallerseer über eine Halbzeit lang mit einem Spieler weniger auskommen mussten. Tragische Figur: Eugendorfs Daniel Reichl traf erst vorne, dann hinten.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Eugendorf biss nach Platzverweis zu

"Derbys haben immer eigene Gesetze. Ich hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften anfangs leicht nervös waren", sagt Eugendorf-Dompteur Mario Messner. Die vermeintliche Nervösität legten die Gäste etwas früher ab. In Minute 13 brachte Andreas Pär den Titelanwärter in Front. Rund zwanzig Minuten später gab's den nächsten Stimmungsmacher. Der gelbverwarnte Naranbat Ankhbat wurde mit der Ampelkarte frühzeitig unter die Dusche geschickt (34.). "Sagen wir's so: Aus unserer Sicht ein glücklicher Platzverweis", gesteht Messner, dessen Crew aus der numerischen Überlegenheit noch vor der Pause Kapital schlagen konnte. Daniel Reichl traf in der 42. Minute aus spitzem Winkel zum 1:1-Ausgleich.

Pechvogel Reichl brachte Gäste auf Siegkurs

"Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, dass wir aggressiv und lästig sind. Das haben wir aber leider nicht geschafft", stöhnt Messner. Seekirchen, das trotz Unterzahl das gefährlichere Team war, erzwang zur Stundenmarke quasi das Eigentor von Reichl. "Kein Vorwurf, zumal dahinter schon ein Seekirchener gelauert hatte", nimmt Messner den "Doppeltorschützen" in Schutz. Weil eine neuerliche Eugendorf-Antwort ausblieb, brachten die Lapkalo-Männer den knappen Vorsprung über die Ziellinie. "Unterm Strich war's eine verdiente Niederlage. Wenn man gegen Seekirchen etwas holen will, braucht es einen Traumtag. Den haben wir nicht erwischt."

Seekirchen rückt Kuchl auf die Pelle

Während sich die Eugendorfer als Neunter weiter im Niemandsland der Tabelle aufhalten, konnte Seekirchen den Rückstand auf Spitzenreiter Kuchl von sechs vorübergehend auf drei Zähler reduzieren. Die Kuchler werden erst am Dienstag in und gegen Grödig die 26. Runde komplettieren.

