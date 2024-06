Kuchl holt das Championat - Henndorf steigt ab

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:24

Der neue Meister der Salzburger Liga heißt SV Kuchl! Die "Roten Teufel" zeigten in der letzten Runde auswärts in Siezenheim keine Nerven, siegten 4:0 und setzten sich damit die Meisterkrone auf. Im Keller zog die Union Henndorf den Kürzeren. Während Anif (6:0 in Adnet) und Golling (2:1 gegen Eugendorf) ihre Spiele gewannen, besiegelte die 1:2-Heimniederlage der Grün-Weißen gegen Seekirchen den sofortigen Wiederabstieg.

Foto: FMT-Pictures/TA

Kuchl im Titelkampf mit kühlem Kopf

Auf Siezenheimer Boden sorgte Tom Hofer für den ersten Aufreger. Der Kuchler Übungsleiter flog nach einer Schiedsrichterkritik mit Rot aus der Coachingzone (26.). Etwas abseits beäugte Hofer, wie ein Alu-Treffer seine Schützlinge in die Erfolgsspur lotste. Denn zwei Minuten nachdem der Querbalken gezittert hatte, brachte Max Danner den Titelanwärter nach einer Ecke per Kopf in Führung (57.). Ein Doppelschlag von Joker Christopher Bachleitner (66.) und Marco Hödl (69.) brachte die Vorentscheidung, ehe Zweitgenannter via Freistoß noch einen im Köcher hatte (74.). "Der Titelkampf mit Seekirchen war bis zum Schluss spannend. Am Ende des Tages sind wir aber verdient aufgestiegen", meint Hofer. Seekirchen, das in Henndorf einen 2:1-Sieg einfuhr, hätte nur eine Kuchl-Pleite zum Titel verholfen.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Henndorf muss in die Landesliga retour

Stichwort Henndorf: Die Grün-Weißen waren letztendlich die Einzigen im Abstiegs-Dreikampf, die in der 30. Runde leer ausgingen. Während Anif beim fulminanten 6:0 in und gegen Adnet kaum bis gar keine Mühe hatte, brachten die Gollinger zuhause gegen Eugendorf einen knappen 2:1-Vorsprung über die Ziellinie. Somit muss der Aufsteiger nach nur einer Saison wieder in die 1. Landesliga.

