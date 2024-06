"Top-Leistung" beschert Golling Sieg und Ligaverbleib

Details Samstag, 08. Juni 2024 20:37

Großer Jubel in Golling! Dank eines hauchzarten 2:1-Heimsieges gegen den USC Eugendorf schafften die Tennengauer am letzten Drücker doch noch den Klassenerhalt. Matchwinner Mika-Sven Sandmayr traf zur Freude der Heimischen im Doppelpack.

Foto: Adi Aschauer

Verzögerung in Henndorf als Gollinger Euphoriebremse

Vor den Augen von knapp 400 Besuchern brachte Mika-Sven Sandmayr seine Farben im Heimspiel auf die Siegerstraße. In der 17. Minute stellte der Offensivmann der Gollinger auf 1:0, nur um unmittelbar vor Anbruch der Schlussviertelstunde auf 2:0 zu erhöhen (72.). "Es war ein richtig gutes Spiel von uns. Im Endeffekt hätten wir auch 4:1 oder 5:1 gewinnen können", sagt Golling-Trainer Sanel Moric. Die Heimelf, die darüber hinaus noch ein Abseitstor verbuchte, ließ beste Gelegenheiten aus. "Der Fluch, der uns seit Längerem begleitet, hat sich auch heute wieder durchgezogen. Wir haben viele Chancen, treffen aber entweder die Stange oder den Goalie am Fuß." Dass Eugendorfs Christopher Mayr in Minute 75 auf 2:1 verkürzte, sorgte noch einmal für finale Spannung. Die drei Punkte ließ sich die Moric-Elf allerdings nicht mehr entreißen. "Eine Top-Leistung meiner Mannschaft", sagt Moric, der nach dem Schlusspfiff noch eine Zeit lang zittern musste. Der Grund? Das Parallelspiel in Henndorf wurde um 15 Minuten später angepfiffen, lief noch. "Aus meiner Sicht schon ein bisschen eigenartig."

Foto: Adi Aschauer

Auf Golling wartet "Herkulesaufgabe"

Weil Henndorf schließlich Seekirchen mit 1:2 unterlag, durfte in Golling dann endgültig die Sau rausgelassen werden. "Abstiegskampf kennen hier in Golling die Wenigsten. Es war eine neue Erfahrung, mit der wir alle gemeinsam gereift sind", verrät Moric. Der geschaffte Klassenerhalt sei positiv, der Fokus liegt aber schon auf der kommenden Saison. "Wir haben am Transfermarkt viel zu tun, weil wir viel Qualität und viele tolle Charaktere verlieren. Das zu kompensieren, wird eine Herkulesaufgabe."

