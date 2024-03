Julian Ganser, SC Münster II: „Wir sind eine junge Mannschaft und haben alle noch viel Luft nach oben!“

Details Mittwoch, 20. März 2024 14:42

Auch in der 1. Klasse Ost ist am kommenden Wochenende die gefühlt endlose Winterpause zu Ende. Für den SC Münster II geht es am 23. März 2024 um 13:30 Uhr in Thiersee wieder los. Für den Kapitän Julian Ganser soll es eine solide und verletzungsfreie Rückrunde für sein Team werden. Das wünscht die Redaktion von ligaportal.at Tirol allen Mannschaften, die am Wochenende wieder in die Punktejagd einsteigen und bedankt sich ganz herzlich für die tollen Interviews, die wir im Winter 23/24 mit den Mannschaftskapitänen und Mannschaftskapitäninnen aus dem Tiroler Unterhaus führen durften.

Wer hat dich zum Fußball gebracht?

Julian Ganser: „Freunde und Familie.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Julian Ganser: „Ich fing 2009 im Alter von sechs Jahren bei meinem Heimatverein SC Münster an und spiele seitdem dort.“

Welcher Trainer hat dich besonders positiv beeinflusst?

Julian Ganser: „In meinen fünf Jahren im Erwachsenenbereich hatte ich bereits mehrere Trainer. Allgemein am meisten überzeugt und vorangebracht hat mich mein aktueller Trainer Stefan Kröll.“

Welchen Stellenwert hat Fußball für dich?

Julian Ganser: „Einen sehr hohen, auch im Amateurbereich muss man viel Zeit für den Sport und allem was dazu gehört investieren.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Julian Ganser: „Der Aufstieg mit unserer jungen Truppe in die 1. Klasse Ost in der Saison 2022/23.“

Bisheriges Karrieretief?

Julian Ganser: „Eine langwierige Knöchelverletzung 2021/22.“

Warum spielst du gerade beim SC Münster?

Julian Ganser: „Wir sind eine junge Mannschaft und haben alle noch viel Luft nach oben. Ich schätze unseren Trainer sehr und mir ist es wichtig, mit Freunden zusammen zu spielen und Zeit zu verbringen.“

Was macht den Verein für dich besonders sympathisch?

Julian Ganser: „Das Vereinsumfeld, die gute Stimmung im und um den Verein herum.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Julian Ganser: „Heuer wird es nichts mit einem erneuten Aufstieg, somit heißt das Ziel weiterentwickeln und Spielintelligenz als Mannschaft dazu gewinnen.“

Welche Ziele hast du dir und der Mannschaft gesetzt?

Julian Ganser: „Eine solide, verletzungsfreie Rückrunde.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Julian Ganser: „Dazu kann ich nicht viel sagen, da wir ja Aufsteiger sind, aber ich denke, dass im Grunde bei den meisten Spielen jeder gewinnen könnte.“

Foto: Michaela Erhart

Titelfavorit 2023/24?

Julian Ganser: „Reith bei Kitzbühel.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktueller Mannschaft?

Julian Ganser: „Hertha BSC!“

Meinung zum VAR?

Julian Ganser: „Im Grunde eine gute Ergänzung, zerstört jedoch oft den Spielfluss.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Julian Ganser: „Meine Familie!“

