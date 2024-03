Marcel Wagner, SV Kirchdorf II: „Der Zusammenhalt im Team und im Verein ist unbeschreiblich!“

Details Mittwoch, 06. März 2024 00:50

Bereits in der ersten Saison nach dem Aufstieg in die 1, Klasse Ost konnte sich der SV Kirchdorf II ganz klar in der oberen Tabellenhälfte nach der Hinrunde platzieren. So soll es für das Team rund um Kapitän Marcel Wagner auch im Frühjahr 2024 weitergehen. Los geht es am 23. März 2024 um 13:45 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SK St. Johann II – die Nummer sechs trifft auf die Nummer fünf.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Marcel Wagner: „Meine Freunde Michi und Hannes!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Marcel Wagner: „Kirchdorf - Oberndorf – Kirchdorf.“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Marcel Wagner: „Jeder Trainer hatte auf seine Art und Weise einen positiven Einfluss auf meine Entwicklung - persönlich sowie sportlich!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Marcel Wagner: „Ich habe großen Spaß daran gemeinsam mit Freunden eine Runde zu „kicken“ und im Anschluss gemütlich ein Bier zu trinken. Somit neben meiner Familie hat Fußball einen sehr hohen Stellenwert!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Marcel Wagner: „Meistertitel gleich im ersten Jahr der 2. Klasse Ost!“

Bisheriges Karrieretief?

Marcel Wagner: „Meine einjährige Verletzungspause in der Jugend.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Kirchdorf?

Marcel Wagner: „Es ist mein Jugendverein und mit Freunden gemeinsam zu spielen, macht am meisten Spaß.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Marcel Wagner: „Es ist mehr als ein Verein! Der Zusammenhalt im Team und im Verein ist unbeschreiblich!“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Marcel Wagner: „Uns im ersten Jahr nach dem Aufstieg bereits in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Marcel Wagner: „Unsere Jugendspieler fördern und uns als Mannschaft laufend weiter entwickeln. Meine Ziele: Scorerpunkte sammeln und Siege gemeinsam feiern.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Marcel Wagner: „Da wir unser erstes Jahr in der 1. Klasse Ost bestreiten, kann ich mich dazu nicht äußern.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Marcel Wagner: „FC Reith!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Marcel Wagner: „FC Schalke 04 - trotz harter Zeit aktuell!“

Deine Meinung zum VAR?

Marcel Wagner: „Hierzu habe ich eine gespaltene Meinung. Trotz VAR kommt es immer wieder zu Fehlentscheidungen und heißen Diskussionen.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Marcel Wagner: „Das Spiel wird schneller und taktiklastiger und kann mit einem einzigen Spielzug entschieden werden. Meiner Meinung nach ist damit immer Spannung vorhanden. Das größte Problem: Aufgrund der finanziellen Gegebenheiten wird es für "kleinere" Klubs immer schwieriger, mit den großen Klubs mitzuhalten.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Marcel Wagner: „Jeder Mensch soll für seine Gesundheit Sport betreiben. Ob es sich hierbei nun um Fußball, Handball oder sonstiges handelt, spielt nur eine nachrangige Rolle.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Marcel Wagner: „Die Beleidigungen und Ausschreitungen zwischen Fans sowie gegenüber dem Schiedsrichter.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Marcel Wagner: „Meine Eltern.“

Dein Vorbild im Fußball?

Marcel Wagner: „Ein Klassiker - CR7!“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Marcel Wagner: „Tom Cruise.“

Deine Lieblingsmusik?

Marcel Wagner: „Deutschrap.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Marcel Wagner: „Skitouren gehen, laufen und gemeinsam mit Freunden zocken.“

