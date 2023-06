Umfangreiche Kaderabgänge in Lechaschau - der FC St. Leonhard muss sich von der Bezirksliga verabschieden!

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 00:33

Bitteres Ende der Saison 2022/23 für den FC St. Leonhard. Die Bezirksliga-Abstiegsrelegation gegen den FC Aschau ging mit 3:6 und 1:3 verloren und damit muss St. Leonhard in die 1. Klasse West absteigen. Es gibt auch eine Änderung auf der Trainerbank und zwei Änderungen im Spielerkader. Beim FC Lechaschau verlassen sehr viele Spieler den Verein.

Sofortiger Wiederaufstieg ist das Ziel von St. Leonhard!

„Nach der ersten Saison in der Bezirksliga steht für unseren FCS nach den Relegationsspielen leider der Gang in die 1. Klasse West an. Wir bedanken uns trotzdem bei unseren treuen Fans für die Unterstützung über die gesamte Saison. Wir lassen den Kopf sicher nicht hängen und werden alles daran setzen, nächstes Jahr wieder eine Liga höher zu spielen. Nach der Saison standen auch einige Abschiede an. Nach sehr, sehr langer und erfolgreicher Zeit verlässt uns unser Coach Erwin Melmer. Hiermit ein riesengroßes Dankeschön Erwin für deine geleistete Arbeit für unseren Verein. Zudem wird unser Vizekapitän Nico Eiter uns in Richtung Schönwies verlassen. Für deinen weiteren sportlichen Weg wünschen wir dir Nico nur das Beste. Und ebenfalls verlassen wird uns unser Philipp Witsch! Auch dir Philipp danke für deinen Ehrgeiz und Einsatz für unseren FCS. Wir hoffen euch natürlich nach wie vor auf dem Sportplatz sehen zu können. Nun steht eine rund zehntägige Sommerpause auf dem Programm, danach werden wir mit einem neuen Trainer sowie minimalen Veränderungen in die Saison 23/24 gehen. Nur der FCS!“ (Quelle: FC St. Leonhard facebook)

Viele Abgänge beim FC Lechaschau!

„Der letzte Spieltag einer Saison ist auch immer ein Moment des Abschiednehmens. Auch in diesem Jahr verlassen wieder einige – teils langjährige – Akteure den FCL. Sie wurden vor dem letzten Heimspiel verabschiedet. Lieber Andi, wir danken dir für 300 Einsätze im Trikot des FCL. Du warst stets verfügbar, wenn es um einen Arbeitseinsatz am Platz, hinter der Bar oder sonstiges gegeben hat. Wir könnten jetzt noch 100 Sätze über dich schreiben, aber wir sagen einfach Danke. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg beim Hausbau und freuen uns schon auf das Wiedersehen danach. Die weiteren Abgänge im Sommer 2023 sind: Darko Grujic, Mete Balta, Onur Atak, Daniel Strauss, Franz Schmitzberger, Furkan Özata, Ömer Alan und Francesco Regensberger. Wir bedanken uns für eure erbrachten Leistungen für den FCL und wünschen euch für die Zukunft alles Gute! PS: Danke euch allen für die tolle Saisonabschlussfeier! Spezieller Dank gilt unserem Kantinenteam, Martin (Grillmeister), Franz und Andi (fürs Fass!).“ (Quelle: FC Lechaschau facebook)

