ESV Hatting-Pettnau präsentiert vier Neuzugänge

Details Dienstag, 11. Juli 2023 00:42

In einem Monat startet auch die 1. Klasse West in die Saison 2023/24 mit insgesamt fünfzehn Mannschaft, also eine Mannschaft mehr als zum Beispiel in der Tirol Liga. Der ESV Hatting-Pettnau trifft zum Auftakt zu Huase auf den FC Stubai II. Hatting-Pettnau hat vier Neuzugänge vorgestellt und Coach Christopher Larcher und der sportlicher Leiter Christoph Pardeller freuen sich über die Neuzugänge.

Die vier Neuzugänge von Hatting-Pettnau im Portrait

„Es freut uns, euch heute unsere vier "Neuen" in unserer Kampfmannschaft vorstellen zu können.

Manuel Holzer

27 Jahre

Lieblingsspieler: Felix Neuner

Lieblingsverein: Bayern München

Position: rechter/linker Flügel

Statement: "Ich wünsche mir für uns eine verletzungsfreie Saison und dass wir attraktiven Fußball spielen."

Marcel Haßlwanter

22 Jahre

Lieblingsspieler: Vinicius Jr

Lieblingsverein: PSG

Position: ZM

Statement: "Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam so viele Erfolge sammeln wie möglich!"

Lukas Dinkhauser

15 Jahre

Lieblingsspieler: Messi

Lieblingsverein: FC Barcelona

Position: Flügel

Statement: "Ich wünsche mir weiterhin so ein super Mannschaftsklima."

Florian Fiegl

Lieblingsspieler: Marc-André ter Stegen

Position: Torwart

Statement: "Ich wünsche mir erfolgreiche Jahre und gute Zusammenarbeit mit dem Team sowie mit dem Verein an unserer Seite"

Auch unser Coach Christopher Larcher und unser sportlicher Leiter Christoph Pardeller freuen sich über die Neuzugänge.

Christoph Larcher: " Mit Manuel Holzer, der vom FC Seefelder Plateau zu uns kommt, konnten wir eine gewünschte Verstärkung für die Offensive finden. Aus der eigenen U16 kommt Florian Fiegl und Lukas Dinkhauser zur KM. Des Weiteren trainieren weitere drei bis vier Spieler aus der U16 in der Vorbereitung bei der Kampfmannschaft mit, um schon einmal ein wenig "Kampfmannschaftsluft" zu schnuppern. Zu guter Letzt kommt Marcel Haßlwanter nach einer kleinen Pause vom SV Telfs zu uns."

Christoph Pardeller: "Zu allererst freut es mich, dass es uns gelungen ist, unseren letztjährigen Kader zusammen zu halten. Die vier Neuzugänge, zwei davon aus unserem eigenen Nachwuchs (!), sind definitiv qualitative Verstärkungen, sodass wir in Zukunft noch mehr Möglichkeiten haben und wesentlich breiter aufgestellt sind!"

Wir möchten uns bei allen beteiligten Vereinen für die unkomplizierte Abwicklung bedanken und freuen uns auf euch im Hattinger Innstadion. (Quelle: ESV Hatting-Pettnau facebook)

