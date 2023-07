SPG Oberland West II startet mit Heimspiel gegen St. Leonhard in die neue Saison!

Details Samstag, 22. Juli 2023 00:41

Für den Trainer der SPG Oberland West II, Fritz Erben ist der Zusammenschluss der SPG Prutz/Serfaus und Ried zur SPG Oberland West sehr positiv zu bewerten. Man hofft, in der am zweiten Augustwochenende startenden Meisterschaft der 1. Klasse West oben mitmischen zu können!

Vorbereitung und Testspiele?

Fritz Erben, Trainer SPG Oberland West II: „Mit der Vorbereitung bin ich zufrieden, schön langsam kehren die Spieler vom Urlaub zurück. Es werden jetzt beim Training immer Leute da sein. Durch den Zusammenschluss muss sich die Mannschaft schön langsam finden. Ich denke, wir sind am richtigen Weg.

Wir haben schon zwei Testspiele hinter uns – gegen Imst 1b und SPG Paznaun - beide verloren. Vor uns liegen noch zwei Vorbereitungsspiele. Am Freitag, dem 28.7.23 um 19:30 Uhr in Ried gegen Pitztal II und am Freitag, dem 4.8.23 um 19:30 Uhr 19:30 in Ried gegen Landeck II.

Kaderänderungen?

Fritz Erben: „Sandro Westreicher ist von der SPG Oberes Gericht zu uns gekommen. Sonst keine weiteren Zugänge!“

Zielsetzung für die kommende Meisterschaft?

Fritz Erben: „Wir möchten uns gerne im oberen Drittel platzieren. Natürlich wäre es schön, auch um den Aufstieg mitzuspielen. Ich finde diesen Zusammenschluss bei uns sehr positiv, da es für unseren Nachwuchs sehr gute Perspektiven gibt, da ja unsere KM in der Tirol Liga spielt!“

Favoriten?

Fritz Erben: „Für mich gibt es einige in unserer Liga: FC Wacker Innsbruck 1b, IAC 1b, FC Lechaschau, FC Stubai 1b - und dich hoffe, dass wir da mitmischen können. Favorit in der Admiral Bundesliga ist für mich Red Bull Salzburg und ich hoffe, dass der LASK und Sturm ein bisschen mitmischen können. In der 2. Liga sehe ich den SV Ried, Admira Wacker und Stripfing vorne oben!“

