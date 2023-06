SV Nordkette wird 2023/24 in der 2. Klasse Mitte durchstarten!

Details Freitag, 30. Juni 2023 00:32

Es ist unglaublich wicht, dass es engagierte Fußballfans gibt, durch deren Initiative auch ein neuer Verein an die Startlinie geht. So geschehen mit der SV Nordkette, die 2023/24 an der Meisterschaft der 2. Klasse Mitte teilnehmen wird. Ligaportal.at Tirol wünscht den Verantwortlichen, der Mannschaft, dem Verein und allen Fans einen guten Start in das Fußballabenteuer 2023/24!

Großartige Neuigkeiten für den SV Nordkette!

Wir freuen uns, verkünden zu können, dass der SV Nordkette nun offizielles Mitglied beim Tiroler Fußball Verband ist! Das bedeutet, dass wir in der kommenden Saison 2023/24 in der 2. Klasse Mitte antreten dürfen. Wir sind unglaublich stolz auf diese Errungenschaft und freuen uns auf spannende Spiele, tolle Begegnungen und die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Ein herzliches Dankeschön gilt auch dem Tiroler Fußball Verband für die Aufnahme in ihre Reihen. Wir sind hocherfreut, Teil dieser großartigen Fußballfamilie zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Vereinen. Gemeinsam werden wir den Fußball in unserer Region vorantreiben und für unvergessliche Momente sorgen!“ (Quelle SV Nordkette facebook)

Wie kam es zur Gründung der SV Nordkette?

Johann Trois ist bereits über drei Jahrzehnte Fan eines Fußballvereins und ist diesem auch während der ersten großen Krise treu geblieben. Ihm war es ein Anliegen, durch Beratungen mit anderen langjährigen Fans sowie Kommunikation mit den zuständigen Stellen der Kommune und des Landes einen Beitrag zur erhofften Rettung zu leisten. In dieser schwierigen Phase als langjähriger Fan, als sich alles im Kreis zu drehen schien, hatte Johann plötzlich eine Vision: Warum nicht einen Verein gründen?

Am 22.05.2022 wurde diese Vision Wirklichkeit – die Geburtsstunde des Vereins. Zusammen mit zwei Freunden, einem aus dem Tiroler Oberland und einem aus Bayern, begannen sie gemeinsam Ideen zu entwickeln. Sie grübelten über einen passenden Namen nach. Sie überlegten, was Tirol und Innsbruck am meisten vertritt und Johanns Freund aus dem Tiroler Oberland schlugt einen Berg vor. Da der Patscherkofel bereits in einem Sportvereinsnamen verwendet wurde, blieb die Nordkette übrig. Johann ergänzte, dass es ein Sportverein (SV) sein sollte, um sich verschiedenen Sportarten widmen zu können. Er entwarf selbst das Vereinslogo am Computer. (Quelle; SV Nordkette homepage)

