Fünf neue Teams in der 2. Klasse Mitte – Innsbruck West II startet in die Vorbereitung

Details Freitag, 07. Juli 2023 01:01

Man hat ja ein wenig befürchtet, dass durch die Liganeuordnung 2023/24 in den zweiten Klassen die Mannschaften ausgehen werden. Erfreulicherweise ist das aber nicht der Fall, im Gegenteil. Alle drei zweiten Klassen konnten mit elf bzw. zwölf Mannschaften besetzt werden. Besonders viele komplett neue Mannschaften starten in der 2. Klasse Mitte in den regulären Meisterschaftsbetrieb. SPG Innsbruck West II startet am 10. Juli in die Vorbereitung, der Spielplan ist bereits ausgelost.

Innsbruck West II verjüngt die Mannschaft

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Wir starten am kommenden Montag, dem 10. Juli 2023, mit dem Training. Nachdem uns einige Leistungsträger in die KM1 verlassen haben, werden wir uns neu orientieren und mit vielen jungen Kickern an die neue Saison herangehen. Jetzt ist es Zeit, dass andere die Führungsrolle übernehmen. Wir werden schauen, dass wir die neuen Jungen so schnell wie möglich an die Mannschaft heranführen. Am 15.7. starten wir mit dem ersten Testspiel gegen Absam II!“

So startet die 2. Klasse Mitte in die Saison 2023/24

Abermals in der 2. Klasse Mitte treten Natters II, Rum II, Innsbruck West II, Rinn/Tulfes II, Matrei II, Völs II, die sich nun Völser Young Boys nennen und Thaur II an. Der Innsbrucker AC und Wacker Innsbruck II sind aufgestiegen. Jenbach II ist in die 2. Klasse Ost gewechselt. Neue Mannschaften in der 2. Klasse Mitte stellen Absam II, Wipptal II, Wilten II, Axams/Grinzens II und der SV Nordkette. Höchst erfreulich, dass es so viele neue Starter gibt und dadurch werden auch von der Anzahl der Mannschaften in allen drei zweiten Klassen ordentlich besetzte Meisterschaften möglich.

Los geht es am zweiten Augustwochenende für Neuling Axams/Grinzens in Matrei, SV Nordkette darf zu Hause gegen Thaur II starten, ebenso Wipptal gegen Absam II. Rum empfängt Innsbruck West, Rinn/Tulfes empfängt Neuling Wilten und die Völser Young Boys starten zu Hause gegen Natters II.

