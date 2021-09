Extrem bittere Heimniederlage von Wörgl II gegen Kitzbühel II

Details Mittwoch, 08. September 2021 00:55

Unglücklicher Spielverlauf und Schwächen im Abschluss – der SV Wörgl II musste sich in der siebenten Runde der Bezirksliga Ost dem FC Eurotours Kitzbühel II mit 2:3 geschlagen geben. Kitzbühel hat damit viel Boden gut gemacht und sich in das Tabellenmittelfeld vorgeschoben – nur mehr einen Punkt hinter Wörgl.

Voll überlegen – aber 2:3 Niederlage

Cetin Esen, Trainer SV Wörgl II: „Das Ergebnis entspricht überhaupt nicht dem Spielverlauf. Wir waren über die gesamte Spielzeit voll überlegen und gingen auch verdient in der 12. Minute durch Sebastjan Slak mit 1:0 in Führung. Wir verabsäumten aber den Sack zuzumachen. Vergaben bis zum Ausgleich etliche Chancen. Der erste Schuss vom Gegner war der Strafstoß von Stephan Prommegger in der 30. Minute zum Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt bis zur Führung der Gäste - abermals durch einen Strafstoß in der 38. Minute von Stephan Prommegger - kamen wir aus dem Konzept. Erst nach dem Rückstand übernahmen wir wieder die Kontrolle. Mit 1:2 ging e sin die Pause.

Anfang der zweiten Halbzeit haben wir wieder etliche Chancen auf den Ausgleich vergeben. Aus einem Konter – aus meiner Sicht eine sehr abseitsverdächtigte Position - kassierten wir ein weiterer Treffer in der 62. Minute durch Christoph Notdurfter. Danach bzw. fast das ganze Spiel haben wir in der Hälfte des Gegners gespielt, konnten aber dann nur noch in der Nachspielzeit einen weiteren Treffer zum 2:3 erzielen. Sehr erfreulich war, dass dieser Treffer durch Armin Lassnig – erste sechzehn Jahre alt - erzielt worden ist.

Beste Spieler SV Wörgl II: Armin Krepatz (RF), Aleksander Markovic (RV), Stefan Mallaun (IV)

