Harald Danzl, SK AVZ Pillerseetal: „Für einen Aufstieg müsste sehr viel zusammenpassen!“

Donnerstag, 02. März 2023

Hochspannung vor dem Start der Rückrunde der Gebietsliga Ost am letzten Märzwochenende 2023. Leader Weerberg und die Nummer sieben Kirchdorf trennen sechs Punkte. Fünf Punkte fehlen dem SK AVZ Pillerseetal auf den Tabellenführer, der Aufstiegsplatz ist nur zwei Punkte entfernt. Der sportliche Leiter Harald Danzl hält aber im ligaportal.at Interview den Ball flach.

Kader nahezu unverändert

Harald Danzl, Obmann-Stellvertreter und sportlicher Leiter SK AVZ Pillerseetal: „Die Kampfmannschaft 1 des SK AVZ Pillerseetal konnte eine starke Herbstsaison in der Gebietsliga Ost mit dem guten fünften Tabellenplatz abschließen. Die Ausgangslage ist gut - nur fünf Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Christian Bendler von einem Aufstiegsplatz. Mit Ausnahme von Matteo Kogler – er hat den Verein Richtung Kirchdorf verlassen - kann Bendler auch im Frühjahr auf einen starken Kader zurückgreifen.

Der Trainingsauftakt fand am 11. Jänner 2023 auf dem Kunstrasenplatz in Kitzbühel statt. Neben Laufeinheiten und Hallentrainings wird in der Vorbereitungszeit ein bis zweimal pro Woche auf den Kunstrasenplätzen in Kitzbühel und Going trainiert.

Fünf Testspiele (Pinzgau 2, Lenzing, Brixen, Stuhlfelden und Alpbach) wurden bereits fixiert und sollen die Mannschaft bestmöglich auf den Saisonauftakt vorbereiten. Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung können wir zufrieden sein. Die Jungs sind top motiviert und der Einsatz und die Einstellung in den einzelnen Einheiten passen.

Wir wollen so lange wie möglich ganz vorne mitspielen - das Potenzial dazu ist absolut vorhanden. Für einen möglichen Aufstieg müsste sehr viel zusammenpassen und am Ende darf auch das nötige Glück nicht fehlen. Die Liga ist extrem ausgeglichen und ich denke, dass bis zum Schluss einige Mannschaften um den Aufstieg mitmischen werden - hoffentlich auch wir!“

