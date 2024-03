Simon Stoll kickt seit 2002 für die SPG Pitztal!

Details Sonntag, 10. März 2024 15:19

Ligaportal.at machte heute Station in der Gebietsliga West und hat den Kapitän der SPG Raika Pitztal, Simon Stoll, vor das Mikrofon gebeten. Seite zweiundzwanzig Jahren ist Simon für seine Lieblingsmannschaft aktiv und in der laufenden Meisterschaft will man noch ein paar Plätze in der Tabelle nach oben klettern. Aktuell fehlen vor dem Start der Rückrunde vier Punkte auf die Top-5. Los geht es am 23. März 2024 um 16 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Paznaun.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Simon Stoll: „War schnell klar, dass Fußball mein Hobby werden wird. Bruder spielte ebenfalls bereits und auch die Eltern waren von Beginn an immer dabei.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Simon Stoll: „Von der U7 bis zur Kampfmannschaft – gesamte Laufbahn seit 2002 bei der SPG Raika Pitztal!“

Welcher Trainer hat sich besonders positiv beeinflusst?

Simon Stoll: „Kein einzelner Trainer ist zum Hervorheben, da ich von jedem meiner bisherigen Trainer viel Wertvolles mitnehmen konnte.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Simon Stoll: „Fußball ist seit nunmehr zweiundzwanzig Jahren ein ständiger Begleiter. Gemeinsam mit meiner Mannschaft um Siege und Punkte zu kämpfen, macht seit vielen Jahren richtig Spaß.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Simon Stoll: „Aufstieg mit der Kampfmannschaft von der Gebietsliga West in die Landesliga West 2014/2015.“

Bisheriges Karrieretief?

Simon Stoll: „Der Abstieg 2017 zwei Jahre später - zurück in die Gebietsliga West.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Pitztal?

Simon Stoll: „Ein anderer Verein als mein Heimatverein der Spielgemeinschaft Pitztal war nie eine Option.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Simon Stoll: „Dass viel auf den Nachwuchs gesetzt wird, einheimische Spieler in den Kampfmannschaften zum Einsatz kommen und Geld bei den Spielern keine Rolle spielt!“

Foto: Marius Schultes

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Simon Stoll: „Aktuell die Vorbereitung bestmöglich nützen, um beim Meisterschaftsstart am 23.3.2024 am heimischen Sportplatz in Arzl im Pitztal gegen den FC Paznaun auf den Punkt vorbereitet zu sein.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Simon Stoll: „Mit einer starken Rückrunde im oberen Tabellendrittel der Gebietsliga West eine entscheidende Rolle zu spielen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Simon Stoll: „Schwer einzuschätzen – gefühlt war die Qualität vor einigen Jahren etwas höher, aber auch aktuell sind viele sehr starke und talentierte Mannschaften und Spieler in der Liga vertreten.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Simon Stoll: „Ich sehe den FC Vils und die SVG Reichenau 1B auf Augenhöhe und als Favoriten.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Simon Stoll: „Schon immer: AC Mailand.“

Deine Meinung zum VAR?

Simon Stoll: „Bringt Vor- und Nachteile mit sich, wie ich finde. In vielen Situationen sicher noch verbesserungswürdig.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Simon Stoll: „Würde ich nicht sagen, da vor allem im Profibereich immer mehr Vermarktung, Investorenmodelle usw. im Mittelpunkt stehen.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Simon Stoll: „Vereinsaktionen, Schnuppertrainings usw. Früher war Fußball noch mehr im Mittelpunkt im Kinder- und Jugendbereich – heute gibt es eine viel größere Auswahl an Freizeitaktivitäten. Daher haben auch immer mehr Vereine personell zu kämpfen.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Simon Stoll: „Die ganze finanzielle Entwicklung ist sehr fragwürdig – vor allem im Profibereich natürlich. Aber auch im Amateurbereich ist es sehr bedenklich, dass es etliche Vereine in unserer Liga und sogar darunter gibt, die bereits Spielergehälter und ähnliches auszahlen.“

Dein Vorbild im Fußball?

Simon Stoll: „Paolo Maldini – AC Milan-Legende!“

Deine Hobbys außer Fußball?

Simon Stoll: „Skifahren, schwimmen und Zeit mit der Familie verbringen!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.