Reichenau II übernimmt mit Kantersieg gegen Rinn/Tulfes die Tabellenspitze – Inzing dreht in Stams auf!

Details Montag, 21. August 2023 00:41

Zwei Kantersiege in der zweiten Runde der Gebietsliga West. Die SVG Reichenau II ist die einzige Mannschaft mit weißer Weste nach Runde zwei. Ein 5:0 Erfolg gegen die SPG Rinn/Tulfes und Tabellenplatz eins. SU Inzing dreht auswärts bei der SPG Rietz/Stams offensiv voll auf und gewinnt mit 7:1. Sechs Mannschaften halten bei vier Zählern, wobei sich Sölden knapp mit 1:0 gegen Axams/Grinzens durchsetzen kann.

Reichenau II mit einer überragenden ersten Hälfte gegen Rinn/Tulfes

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „In der 2. Runde der GL West, gastierte die SPG Rinn / Tulfes bei uns am Kunstrasen Reichenau, und wir wollten unbedingt nach dem Auswärtserfolg von letzter Woche auch zu Hause voll anschreiben. Wir wussten allerdings auch um die Stärken der Rinner und vermuteten eine enge Partie.

Fünfzehn starke Minuten brachten die Entscheidung! In der ersten Hälfte war es bis zur Minute zwanzig ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams hatten gute Chancen, diese blieben aber auf beiden Seiten ungenutzt. Dann kam die "Zangerl-Air" mit dem 1:0. Nach einen Eckball stieg unser 196cm Mann im Strafraum auf und köpfte bei gefühlt 3,5 Meter Luftstand zum 1:0 (24.) ein. Dann ging es so richtig mit der Spielfreude meiner Kicker los. Eine schöne Kombi vollendet Matteo Buratti nach Stangelpass zum 2:0 (27.). Wieder nur drei Minuten später netzte Flo Konrad zum 3:0 und in Minute 38. war wieder unsere Nummer 21 Matteo Buratti zur Stelle und ließ seinen Gegenspieler und Keeper im 5er verzweifeln und schob zum 4:0 Pausenstand ein.

In Halbzeit zwei stellten wir die Formation und Taktik um, um bei diesen Temperaturen etwas die Kräfte zu schonen. So kamen die Rinner auch etwas besser ins Spiel, konnten aber keine nennenswerten Chancen kreieren. Wir lauerten auf Konter, aber leider spielten wir diese nicht sauber genug fertig. Jedoch zappelte das Leder zum 5:0 doch in den Maschen, als Schiri Hämmerle sich doch für Abseits entschied. Auch ein Strafstoß durch Jers Kagoro wurde noch leichtfertig vergeben. Aber praktisch mit dem Schlusspfiff gab es nochmals Jubelszenen, als Jackson da Silva von halb links allein auf den Keeper zu marschierte und zum 5:0 Endstand einschob. Somit ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe!

Ein riesengroßes Lob an meine junge Truppe - Alterschnitt gegen Rinn/Tulfes knappe neunzehn Jahre) Aktuell sind alle gut drauf, die Motivation und Einstellung am Platz stimmt und man merkt ihnen die Spielfreude an. Hoffentlich können wir diesen Flow, auch nächste Woche zum schweren Auswärtsspiel in Inzing mitnehmen, um dort Punkte zu entführen!

Christoph Marchi, Trainer SPG Rinn/Tulfes: „In der ersten Halbzeit war Reichenau spielerisch die bessere Mannschaft. Wir hatten keinen Zugriff. Auch der HZ Stand von 4:0 für Reicehnau geht in Ordnung. Die zweite Halbzeit war von meiner Mannschaft etwas besser. Wir konnten besser dagegen halten. Trotz eines verschossenen Elfmeters der Reichenauer mussten wir noch einen Gegentreffer hinnehmen. Alles in allem ein gebrauchter Tag!“

Rietz/Stams mit bitterer Heimpleite gegen Inzing

Markus Gehring, Trainer SU Inzing: „Zu Beginn haben wir mit einem 4-3-3 System total offensiv agiert, meistens sind wir über die Flügel gekommen. Marcel Föger und Thomas Jud haben dabei die gesamte Mannschaft sehr gepusht. Bereits zur Pause lagen wir mit 4:1 voran. Anton Thurner und Florian Pauli sorgten für die 2:0-Führung, Patrick Falkner brachte Rietz/Stams auf 1:2 heran. Aber Thomas Jud und Marcel Föger haben dann die Führung auf 4:1 ausgebaut. In der zweiten Hälfte noch drei weitere Treffer durch Thomas Jud, Daniel Degenhart und Stefan Mitteregger. Unsere drei neuen Spieler haben ebenfalls eine ganz starke Leistung gebracht. Enge Phase für unser Team hat es keine gegeben!“

