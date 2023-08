Spannendes Duell zwischen Oberhofen Pfaffenhofen und Reichenau II

Details Dienstag, 15. August 2023 00:24

Zunächst war zum Auftakt der Meisterschaft der Gebietsliga West 2023/24 das Team der SVG Reichenau II beim FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen das bessere Team, dann übernahm die Heimelf das Kommando. Am Ende konnten aber dich die Kicker und der Goalie von Reichenau die drei Punkte mit einem 2:1 Erfolg festhalten.

Geschlossene und kompakte Mannschaftsleistung!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „In der ersten Runde der neuen Gebietsliga Saison waren wir zu Gast beim FC Oberhofen Pfaffenhofen. Wir wussten, dass es ein sehr schweres Spiel werden würde, denn Oberhofen war letzte Saison das beste Heimteam, gewann elf der dreizehn Heimspiele – und so mussten wir uns eine gute Taktik zurechtlegen.

Das gelang uns in Halbzeit eins extrem gut, wir dominierten die erste Hälfte und kamen zu einigen Top-Chancen, die wir aber vorerst alle leider nicht rein gemacht haben. Dann hätte es sogar Strafstoß geben müssen, als unsere Nummer 24 Malle Christian im Strafraum vom Keeper von den Beinen geholt wurde. Der Unparteiische aber entschied hier auf Freistoß außerhalb des Strafraumes – warum auch immer. Dieser brachte uns leider auch nichts Zählbares. Jedoch erlöste uns dann Alex März in der Minute 36 und erzielte nach traumhaftem Zuspiel von Samu Mattersberger das 1:0. So ging leider mit nur mit einem 1:0 in die Pause, zu diesem Zeitpunkt hätten wir sicher schon 4:1 führen müssen!

Wir stellten um und wechselten zur Pause dreimal und mit dieser Umstellung kamen wir nicht zurecht. Zwar hatten wir gleich nach Wiederanpfiff eine Riesenchance auf das 2:0, jedoch konnte der Stanglpass ins Zentrum noch abgewehrt werden. Dann wurden die Gastgeber stärker, übernahmen zunehmend das Ruder und in Folge dessen erzielten diese nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft den Ausgleich zum 1:1 in Minute 60 durch Simon Waldeck. Nach zwei weiteren Wechseln stellten wir das System um und fanden wieder besser ins Spiel. Nach einer großartigen Aktion von da Silva und Kagoro schlenzte Jeremy Kagoro aus gut 25 Metern den Ball über Keeper Kleissl in die Maschen zur erneuten Führung in Minute 71!

Oberhofen riskierte nun alles, warf alles nach vorne, spielte zunehmend lange Bälle, aber wir konnten bis zum Schlusspfiff alles weg verteidigen. Schlussmann Ebner hielt uns dann den Sieg in der Nachspielzeit noch fest und wir fuhren mit einem Auftaktsieg und drei Punkten zurück in die Reichenau zum Feiern!

Gratulation an das gesamte Team, es war von Beginn an eine geschlossene und kompakte Mannschaftsleistung!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.