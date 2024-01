Ein großartiges 40. Hallenturnier des FC Bruckhäusl ist Geschichte!

Details Sonntag, 07. Januar 2024 22:10

Der Tiroler Fußball geht in den Jänner, die Hallenturniere zu Weihnachten und zum Jahreswechsel brachten großartigen Sport und waren ein echter Publikumsmagnet. Auch das traditionelle 40. Hallenturnier des FC Bruckhäusl, das bei dem Kampfmannschaften der SV Kirchbichl für sich entscheiden konnte. Aber auch der SK Freisinger Ebbs zeiht eine erfreuliche Bilanz, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Auf keinem Fall am Ende auch eine Gratulation für die großartige Organisation des Turniers durch den FC Bruckhäusl.

Das 40. Hallenturnier des FC Bruckhäusl ist Geschichte!

Die Bilanz des Veranstalters Bruckhäusl fiel höchst erfreulich aus. Auf der facebook-Seite des Vereins zog man folgendermaßen Bilanz: „Und es ging mit dem absoluten Highlight zu Ende. 2 Tage KM-Turnier, 2 Tage rappelvolle Halle. Nachdem sich am ersten Tag die Favoriten größtenteils durchsetzen konnten (Brooks, Kirchbichl, Wörgl und Niederndorf), kam es am 2. Tag zu einem kleinen Favoritensterben. Kundl und Kufstein (Kufstein zugegebener Maßen ohne Regionalliga-Kicker) mussten schon in der Vorrunde die Segel streichen. Ebbs, Breitenbach, Stubai und Thiersee qualifizierten sich für das Viertelfinale. Dort setzte sich Kirchbichl etwas überraschend gegen Titelverteidiger Wörgl durch. In den Halbfinali ließ dann Ebbs den Brooks keine Chance, Kirchbichl zog gegen Stubai ins Finale ein. Nachdem sich die Brooks gegen Stubai den 3. Platz sicherten, kürte sich der SVK im Finale gegen Ebbs mit einem 1:0 zum Sieger. Torschützenkönig mit 12 Toren FCB Cheatcode Alex Kögl, der vor allem am ersten Tag die Halle verzückte. Bester Goalie mit einer starken Finalpartie Romeo Rodriguez vom SV Kirchbichl. Vielen Dank allen Mannschaften, Zuschauern und Helfern. Es war uns wie immer ein Fest!“

SK Ebbs mit stolzer Turnierbilanz!

Beim alljährlichen Hallenturnier des FC Bruckhäusl waren wir in nahezu allen Altersgruppen dabei und konnten jeweils großartige Platzierungen erzielen. Den Beginn machte am 27.12.2023 unsere U8 (Jg. 2016) mit den Trainern Christian Kronthaler und Hannes Wechselberger. Sie mussten sich im Finale erst im 7-Meterschießen dem FC Kufstein geschlagen geben und konnten den 2. Platz erreichen.

Am Tag darauf betreuten Roli Kuen und Jo Pfister die U11 (Jg 2013). Äußerst kurzfristig wurde hier noch ein Kader zusammengestellt. Dieser Kader lieferte dann allerdings grandios ab. Ohne Niederlage und mit einem Torverhältnis von 23:3 konnte das Turnier souverän gewonnen werden. Das Highlight war natürlich das Finale wiederum gegen den FC Kufstein, welches mit 5:1 gewonnen werden konnte. Das letzte Turnier im alten Jahr bestritt dann am 30.12.2023 noch die U9 (Jg. 2015) von Markus Unterrainer, Georg Kapfinger, Martin Kopp und Stefan Steger. Auch hier zogen unsere Jungs wieder ins Finale ein und konnten sich nach der U11 auch den Turniersieg holen. Als Draufgabe holte sich Christian Loferer noch den Torschützenkönig.

Am 02.01.2024 stand das erste Turnier im neuen Jahr an. Unsere U10 (Jg. 2014) von Geri Seissl und Flo Dandlberger traten die Reise nach Wörgl an. Auch hier spielten unsere Jungs wieder sensationell auf und zogen souverän ins Finale ein. Hier traf man auf eine körperlich sehr robuste und stark spielende Mannschaft des IAC und man musste sich am Ende leider mit 0:1 geschlagen geben. Paul Seissl konnte sich trotzdem mit 12 Toren aus 6 Spielen den Torschützenkönig holen. Wiederum einen Tag später bestritt unsere U13 (Jg. 2011) von Markus Zeiss und Fabian Wurnig das 40. Hallenturnier des FC Bruckhäusl. Auch hier konnte man ins Finale einziehen, musste sich dann aber den Hausherren 2:0 geschlagen geben.

Das letzte Nachwuchsturnier bestritt die U12 (Jg. 2012) von Daniel Wurnig und Tobias Rau. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und etwas Glück in der Vorrunde, konnte das Halbfinale mit 4:0 gewonnen werden und somit zog erneut eine Mannschaft des SK Ebbs ins Finale ein. Im Finale wurde dann die beste Leistung des Turniers gezeigt und man konnte mit 5:0 als Turniersieger vom Platz gehen.

Abschließend trat noch unsere Kampfmannschaft an. Nach einem Unentschieden gegen den SV Breitenbach, einem Sieg gegen den FC Kufstein und einem Sieg im Derby gegen Walchsee konnte die Gruppe mit 7 Punkten gewonnen werden. Im Viertelfinale stand uns der SV Thiersee gegenüber. Schnell war unsere Mannschaft mit 0:2 im Rückstand. Am Ende konnte man sich dann allerdings mit 3:2 durchsetzen und sich für das Halbfinale qualifizieren. Hier wartete der Gastgeber aus Bruckhäusl auf unsere Mannschaft. Mit unserer besten Leistung im Turnierverlauf konnten wir uns souverän mit 4:0 durchsetzen. Somit durften wir das Finale des 40. Hallenturniers des FC Bruckhäusl gegen den SV Kirchbichl bestreiten. Leider musst man sich hier mit 0:1 geschlagen geben.

Abschließende Bilanz:

3x Turniersieg (U9 / U11 / U12)

4x 2. Platz (U8 / U10 / U13 / KM)

Wir waren in jedem Turnier das wir bestritten, im Finale und konnten spielerisch immer überzeugen. Diese Vereinsleistung ist herausragend und wir sind sehr stolz. Vielen Dank an den FC Bruckhäusl für die großartige Organisation.

(Quelle: SK Freisinger Ebbs homepage)

SV Kirchbichl feiert den Turniersieg in Bruckhäusl!

Der SV Kirchbichl analysiert den Turniersieg beim Hallenturnier in Bruckhäusl folgendermaßen auf deren fb-Seite: „In der Vorrunde am Freitag konnten der SR Olka und der SC Ellmau deutlich geschlagen werden. Gegen den FC Schwoich gab es dann ein 1:1 Remis. Damit war der vorzeitige Aufstieg in das Viertelfinale bereits geschafft. Im abschließenden Match gegen die starken Gastgeber vom FC Bruckhäusl musste man sich mit 1:3 geschlagen geben. Es sollte schlussendlich die einzige Niederlage bleiben. Somit stieg man als Gruppenzweiter auf. Das bescherte uns den Titelverteidiger vom SV Wörgl als Viertelfinalgegner. Nach einer speziell defensiv ausgezeichneten Leistung setzten wir uns verdient mit 2:0 durch (beide Tore Christoph Hechenbichler)! Im Halbfinale traf man dann auf die Überraschungsmannschaft vom FC Stubai. Nach 0:1 Rückstand konnten unsere „Boys“ noch mit 3:1 gewinnen (Tore: Paul Stocker-Waldhuber, Maxi Jung und Christoph Hechenbichler)!

Im Finale ging es dann gegen den Turnierfavoriten vom SK Ebbs. Mit einer herausragenden Leistung konnte durch das Goldtor von Christoph Hechenbichler das Endspiel verdient mit 1:0 gewonnen werden! Bravo! Zum darüber streuen wurde Romeo Rodriguez noch zum besten Tormann gewählt! Gute und rasche Genesung an die beiden angeschlagenen Spieler Christoph Gschösser und Christian Hagleitner!

Abschließend noch ein Dank an den FC Bruckhäusl für die gewohnt perfekte Organisation! Am kommenden Samstag sind unsere Jungs beim Futsal Salvencup der SPG Hopfgarten/Itter als amtierender Titelverteidiger nochmals im Halleneinsatz! Wir freuen uns auch dort auf eure tatkräftige Unterstützung!“