Karl Schwarzlmüller verlässt den FC Kufstein

Details Mittwoch, 30. März 2022 11:26

Die erste Traineränderung ab Sommer 2022 in der Regionalliga Tirol ist fixiert. Karl Schwarzlmüller ist mit dem eingeschlagenen Zukunftsweg des FC Kufstein nicht ganz einverstanden und zieht sich gemeinsam mit Co-Trainer Rainer Rappold zurück. Bis Sommer übernimmt ein sehr bekannter Profi-Kicker das Training, dann nimmt eine sehr bekannte Trainergröße des Tiroler Fußballs auf der Trainerbank in Kufstein Platz.

Ronald Gercaliu übernimmt bis Sommer 2022 interimistisch das Traineramt in Kufstein - Foto FC Kufstein

Denis Husic neuer Trainer ab Sommer 2022

Es war einer der kürzesten Trainer Auftritte in der FCK Vereinsgeschichte. Obwohl, Ogi und Schellenberg waren ebenfalls von sehr kurzer Dauer. Eines haben aber alle drei gemeinsam, verlassen haben sie den Verein aus beruflichen oder privaten Gründen mit eigener Entscheidung.

Schwarzlmüller bat nach der 6:1 Niederlage in Imst um ein Gespräch mit dem FCK-Präsidenten. Dazu Karl Schwarzlmüller, „....es war ein faires und sehr offenes Gespräch in dem ich um einen vorzeitigen Rückzug aus dem Traineramt bat", so Charli Schwarzlmüller, der damit nach der Niederlage auf die Signalwirkungen aus dem Mannschafts- und Vereinsumfeld reagierte. Die Vereinbarung war bis Sommer befristet. „Ich wollte nicht nur kurzfristig meine Zeit in den Umbau investieren. Der eingeschlagene Zukunftsweg, der mir signalisiert wurde, ist nicht ganz meiner und daher will ich diesen Veränderungen nicht im Weg stehen", so der scheidende Trainer. Auch Co-Trainer Rainer Rappold hat seine Tätigkeit gemeinsam mit Karl Schwarzlmüller beim FCK beendet.

Dazu FCK-Präsident Simon Einwaller: „Charly Schwarlmüller hat mit unserer Mannschaft das ausgegebene Saisonziel (unter den ersten acht im Grunddurchgang) vorzeitig erreicht. Seine persönlichen Gründe müssen wir respektieren und auch akzeptieren. Mit Charly verlässt, nicht nur wir ein hervorragender Fußball Fachmann, sondern auch ein sehr wertgeschätzter Mensch den Verein.

Unsere Erste Mannschaft wird ab sofort vom Ex Nationalspieler Ronald Gercaliu und Stefan Schlichenmaier betreut. Für die neue Spielsaison 2022/23 konnte SV Wörgl Trainer Denis Husic, als Cheftrainer verpflichtet werden.