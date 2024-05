Wörgl darf nach drei Treffern von Aleksandar Skrbo gegen Telfs wieder hoffen – Nullnummer zwischen Völs und Kematen!

Details Sonntag, 19. Mai 2024 20:48

Der SV Wörgl konnte in der 5. Runde der Regionalliga Tirol unteres Play-off den Rückstand auf den Tabellenvorletzten Kundl auf drei Punkte verkürzen. Ein 0:1 gegen Telfs konnte Wörgl noch auf einen 3:1 Erfolg drehen. Keine Tore fielen zwischen dem Völser SV und Kematen und der Innsbrucker AC hat mit einem 3:0 gegen Kundl den Anschluss an die Tabellenspitze geschafft!

Kaum konkrete Einschussmöglichkeiten zwischen Völs und Kematen

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „In der ersten Halbzeit hatten wir recht klare Vorteile und waren spielbestimmend. Viele Balleroberungen aber im letzten Drittel nicht konkret genug. Defensiv haben wir aber nichts zugelassen. Die zweite Halbzeit lief dann ausgeglichener. Wer das erste Tor schießt, wird das Spiel gewinnen, das war eigentlich klar. Durch den zur Pause eingewechselten Mario Lanziner hatten wir dann auch eine gute Einschussmöglichkeit, ebenso durch Yalin Genc. In Summe aber wenig Tormöglichkeiten, beide Mannschaften haben gut verteidigt, leichte Vorteile für uns, aber am Ende dennoch eine gerechte Punkteteilung!“

Wörgl bezwingt Telfs mit 3:1!

Überraschung in Wörgl! Der SV Wörgl gerät zwar nach acht Minuten gegen Telfs durch Tobias Pichler mit 0:1 in Rückstand, kann aber neun Minuten später durch Aleksandar Skrbo ausgleichen. Skrbo gelingt in der 54. und 58. Minute ein Doppelpack und somit holt Wörgl drei Punkte. Kundl unterliegt beim IAC klar mit 0:3. Damit kommt Wörgl fünf Runden vor Schluss wieder bis auf drei Punkte an Kundl heran. In der kommenden Runde spielt Wörgl am 26. Mai 2024 um 17 Uhr in Telfs, Kundl empfängt am 24.5. den IAC und eine halbe Stunde vorher wird Kematen gegen Völs angepfiffen.

