Telfs meldet Rückkehrer und Bandenzauber am 6. Jänner 2024

Details Freitag, 22. Dezember 2023 19:23

Johannes Osl Gedenkturnier mit dem bislang größten Teilnehmerfeld zum 70. Geburtstag! Den 6. Jänner 2024 sollten sich also alle Fußballfans im Kalender rot anstreichen. Vom SV Telfs kommt aber auch eine weitere Nachricht – eine Rückkehr in den Kader der KM1 ist zu vermelden, die ja noch in den letzten vier Spielen des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol um einen Startplatz im oberen Play-off ab dem vorletzten Märzwochenende kämpfen wird. Für den 10.3.24 ist vorab schon ein Testspiel gegen die WSG Tirol Juniors fixiert.

Wieder zurück in Telfs!

Daniel Unterlechner kehrt zurück zum SV Telfs! Nach einigen Stationen bei anderen Vereinen, unter anderem dem SK Rietz und dem SV Haiming wird „Unti“ wieder für die Säbelzahntiger auflaufen! Telfs-Coach Marcel Schreter: „Unti ist ein Spieler, der im Mittelfeld fast alle Positionen spielen kann. Ich kenne ihn sehr gut, da ich bei meiner vorherigen Trainerstation schon mit ihm gearbeitet habe. Er wird unseren Kader sicherlich verstärken und passt als Typ super zu unserer jungen Mannschaft! Daniel herzlich willkommen zurück am Telfer Emat!“

Vorschau Bandenzauber-Sportzentrum Telfs im Jänner 2024

Am 6.1.2024 findet unser alljährlich organisiertes Johannes Osl Gedenkturnier statt. Zum 70. Geburtstag von unserem Hannes ist das Teilnehmerfeld so groß wie noch nie! Vierzehn Mannschaften werden im Jänner an den Start gehen. Der gesamte Verein hofft auf ein tolles, faires Turnier und freut sich auf viele Tore sowie hoffentlich viele Zuschauer, die vorbei kommen, eine super Stimmung machen und die Mannschaften anfeuern!

(Quelle: SV Telfs facebook)

Herbstbilanz 2023 des SV Telfs und Ausblick

Vier Punkte trennen Telfs vom oberen Play-off der Regionalliga Tirol und vier Spiele sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren. Vier Niederlagen in Serie von Runde sechs bis neun haben Telfs nach gutem Start mit drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage in Runde dreizehn auf Tabellenplatz zehn zurückfallen lassen. Auch das Finish nicht optimal. Drei Siege in Folge gegen Völs, Kundl und Wörgl wurden durch zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen gegen Volders und Kitzbühel getrübt.

Die Chance auf das obere Play-off lebt aber noch. Dazu müssen vier Punkte auf Fügen gut gemacht werden, sechs Punkte sind es auf die WSG Tirol. Auch Völs hat zwei Punkte mehr am Konto als Telfs, also eine sehr schwere Aufgabe. Die erste Partie in der Meisterschaft 2024 ist das sicher vorentscheidende Heimspiel gegen Ebbs am vorletzten Märzwochenende. Eine Woche später geht es nach Kematen, dann wird Fügen empfangen und den Grunddurchgang schließt Telfs in St. Johann ab. Eine schwere Auslosung! Für Telfs muss es in den ersten vier Partien 2024 schon sehr perfekt laufen, falls man noch am oberen Play-off teilnehmen will.