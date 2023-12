Obmann von Kematen: „Am Ende stehen wir dort, wo wir hingehören!“

Details Donnerstag, 28. Dezember 2023 13:52

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu, der SV Kematen wird am 31. Dezember findet ab 16:00 Uhr wieder den traditionellen Silvesterstandl veranstalten. Für Obmann Arno Bucher war der Herbst 2023 in der Regionalliga Tirol sehr zufriedenstellend. Man will in den letzten vier Runden des Grunddurchganges noch nach dem oberen Play-off greifen, sechs Punkte fehlen auf Platz sechs. Die Auslosung im Finish für Kematen sehr anspruchsvoll. In Völs, zu Hause gegen Telfs, in Wörgl und Volders wird es nicht einfach sein, Punkte zu holen!

Wie ist der Herbst 2023 ganz allgemein betrachtet aus sportlicher Sicht gelaufen?

Arno Bucher, Obmann SV Kematen: „Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Herbst in der Regionalliga Tirol sehr zufrieden. Wahrscheinlich waren es zu viele Unentschieden, andererseits haben wir auch durchaus glücklich den ein oder anderen Sieg feiern dürfen. Am Ende stehen wir dort, wo wir hingehören!“

Höhepunkte und Tiefpunkte in sportlicher Hinsicht im Herbst 2023?

Arno Bucher: „Höhepunkt ist für uns jedes Spiel, vor allem bei den Heimspielen durften wir immer viele Zuschauer begrüßen. Jede Verletzung eines Spielers ist ein Tiefpunkt, vor allem die schwere Verletzung von unserem Youngster Simon Gatscher war wirklich ein Horror!“

Wie hat sich die fußballerische Qualität in der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Arno Bucher: „Man kann immer behaupten, dass früher alles besser war und auch das Niveau der diversen Ligen höher gewesen ist. Auch das Argument, dass Aufstiege nur noch Umstiege sind! Tatsache ist jedoch, dass die Aufsteiger in allen Ligen sportlich dabei sind, die Hürden zwischen den Liegen also niedriger sind. Das sorgt in jeder Liga für Spannung und das bis zum Schluss. Für uns als Verein hat sich die fußballerische Qualität, auch bei unseren Gegnern sicher erhöht!“

Ist der VAR eine Gefahr für den Fußballsport an und für sich oder ist er positiv zu sehen?

Arno Bucher: „Ich denke, dass diese Technologie weiter verbessert wird und eine echte Hilfe sein wird. Fragwürdig ist momentan, warum Entscheidungen so lange dauern, die als Beispiel die verschiedenen Herangehensweisen bei einem Handspiel. Wenn davon gesprochen wird, dass etwas „keine klare Fehlentscheidung“ ist, dann sagt das wohl alles.“

Titelfavoriten in der eigenen Liga und Ziele für das Frühjahr 2024?

Arno Bucher: „St. Johann, Volders, aber auch Kitzbühel, Ebbs und vielleicht noch Fügen. Nach der Punkteteilung wird es noch einmal richtig spannend werden. Für uns geht es in den ersten Runden noch auf den „Auf/Umstieg“ in das obere Play-Off, wir wollen Gas geben!“

Wie schaut die Planung für die Wintermonate aus?

Arno Bucher: „Ab Mitte Jänner bittet unser Trainerteam die Mannschaft einmal pro Woche in die Halle, dazu noch drei Einheiten am eigenen Kunstrasen und am Februar am Wochenende noch ein Spiel. Unser Trainingslager werden wir Mitte Februar am Gardasee absolvieren!“

Veranstaltungen vom Verein im Winter 23/24?

Arno Bucher: „Am 31. Dezember findet ab 16:00 Uhr wieder unser traditionelles Silvesterstandl statt, das ist es für diesen Winter!“

Persönlliche Anliegen?

Arno Bucher: „Funktionäre in jeder Position für die Zukunft zu finden, wird die große Herausforderung für alle Vereine werden, da müssen wirklich alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Den ligaportal-Liveticker schätze ich sehr, allerdings sind so manche despektierlichen Kommentare von so manchen Live-Reportern nicht immer lustig. Hier wäre manchmal auch „Fair Play“ gefragt!“