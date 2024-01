Robert Daniel Saxl, Völser SV: „Seit zwei bis drei Jahren geht es stetig bergauf!“

Details Mittwoch, 03. Januar 2024 01:54

Der Völser SV zählte in der vergangenen Saison zu den großen positiven Überraschungen in der Tirol Liga und hat auch im Herbst 2023 in der Regionalliga Tirol trotz extrem vieler verletzungsbedingter Ausfälle eine sehr gute Figur abgegeben. Zwei Punkte trennen Völs vom oberen Play-off, diese Frage wird noch in den restlichen vier Runden des Grunddurchganges von Ende März bis Mitte April 2024 geklärt.

Rückblick auf den Herbst 2023?

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Unser Herbst ist leider nicht optimal verlaufen. So eine Verletztenserie hab ich noch nicht erlebt. Von Kreuzbandriss, Knochenbruch bis hin zur kaputten Kniescheibe war bei uns leider alles dabei. Unter diesen Umständen stehen wir eigentlich ganz gut da. Wenn wir vollzählig sind, denke ich, dass wir in die Top-3 gehören. Natürlich muss man auch demütig bleiben, wenn man bedenkt, dass wir jahrelang als graue Maus der Tirolerliga gegen den Abstieg gespielt haben. Wenn man sich das vor Augen führt, haben wir uns extrem gut entwickelt und seit gut zwei bis drei Jahren geht es stetig bergauf. Es macht Spaß, sich mit größeren Vereinen mit wesentlich mehr Finanzkraft und dem Anspruch Regionalliga West zu spielen, messen zu können!“

Höhepunkte und Ziele?

Robert Daniel Saxl: „Als Höhepunkte würde ich den Aufstieg im Cup und das 5:0 gegen Volders nennen. Auch unsere Sommertransfers (Kinzner, Sukiasyan) würde ich als Volltreffer bezeichnen. Unser Ziel war, sich in der Liga zu etablieren, wobei wir natürlich die Top-6 als Ziel hatten und immer noch haben!“

Künstliche Liga!

Robert Daniel Saxl: „Zum Ligen-Thema kann ich mich nur der Mehrheit anschließen. Eine künstliche Liga einzuschieben, da es unpopulär war, dass es viele Absteiger in allen Ligen gibt, halt ich für nicht ideal. Die sportliche Qualität ist wie die frühere Tirolerliga für mich, jetzt ist die Tirolerliga eine bessere Landesliga, wenn überhaupt. Ein kurzer Blick nach Salzburg reicht mir, um zu sehen, wie man es vernünftig hätte lösen können. Aber es ist, wie es ist und wir müssen damit leben. Somit bringt uns jammern auch nicht weiter, solange es keine andere Lösung vom TFV gibt!“

Favoriten und eigenes Ziel?

Robert Daniel Saxl: „Titelfavoriten sind für mich die aktuellen Top-3, also Volders St. Johann und Kitzbühel. Geheimfavorit bleibt für mich die junge Wattener Mannschaft. Unser Ziel bleiben die Top-6! Wird nicht leicht, aber wir werden alles dafür geben!“

Wintervorbereitung?

Robert Daniel Saxl: „Trainingsstart ist bei uns der 10. Jänner 2024. Wir trainieren drei- bis viermal die Woche am Platz und im Kraft/Ausdauerbereich in der Halle. Es wird sicher ein bis zwei Rodel- und Skitourenabende geben. Veranstaltungen speziell im November/Dezember (VSV Watterturnier, VSV Pubquiz) haben wir alle bis Ende 2023 erledigt!“

Persönliches Anliegen?

Robert Daniel Saxl: „Ich halte die Winterpause nach wie vor für viel zu lange. Mit den aktuellen Klimaentwicklungen könnte man länger spielen und auch früher anfangen. Auch gesellschaftliche Entwicklungen muss man als Verband berücksichtigen. Für die meisten Spieler ist es nicht mehr selbstverständlich, alles dem Fußball unterzuordnen. Viele haben Familien und auch körperlich ist es, wie man es an den vielen Verletzungen sieht, einfach zu viel für eine Amateurliga. Somit halte ich englische Wochen und Cupspiele an Feiertagen für absolut entbehrlich. Bis Ende November spielen und spätestens Ende Feber starten, dann geht sich alles leicht aus!

Herzlichen Dank an ALLE Helfer und Freiwillige, ohne die unser Verein so nicht funktionieren würde! Ein spezieller Dank geht an alle OldBoys (Altherren Völs), die uns in diversen Meisterschaftsrunden den A… gerettet haben, dass wir überhaupt elf Mann am Platz hatten! Schönes verletzungsfreies neues Jahr!“