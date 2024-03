Igor Masunic, IAC: „Kompetente Trainer kreieren gute und vor allem glückliche Spieler!“

Details Dienstag, 19. März 2024 02:04

Leider kann der Kapitän des Innsbrucker AC, Igor Masunic, erst wieder in der kommenden Saison eingreifen. Realistisch betrachtet wird es für seine Elf nach den letzten vier Spielen des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol im unteren Play-Off um den Klassenerhalt gehen. Der IAC startet am 24. März 2024 um 11:30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Fügen in das neue Fußballjahr. Ligaportal.at hat Igor Masunic zu aktuellen Themen vor das Mikrofon gebeten.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Igor Masunic: „Das werden meine Eltern gewesen sein. Ich war wahrscheinlich noch zu jung, mich selbst zu entscheiden.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Igor Masunic: „IAC seit 2004!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Igor Masunic: „Elvir Karahasanovic - hat in so einer kurzen Zeit einen Riesenimpact auf unsere Mannschaft gehabt und sie noch mehr zusammengeschweißt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Stimmung in der Mannschaft seit Elvir bei und ist, ist einfach Wahnsinn. Menschlich einfach top und holt aus jedem das Beste raus. Der Titel letzte Saison spricht natürlich auch für ihn. Robert Galle - einer der besten Nachwuchstrainer, durch ihn sehr früh sehr viele Erfahrungen gesammelt und zahlreiche internationale Turniere gespielt, darunter gegen Mannschaften wie FC Bayern München, AC Mailand, RB Salzburg etc. gespielt und zahlreiche Meisterschaften gewonnen.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Igor Masunic: „Fußball steht bei mir ganz weit oben. Nicht nur, da ich durch Fußball fit bleiben kann, während ich Spaß bei den Einheiten und Spielen habe, sondern auch, dass ich dadurch so viele Freundschaften geschlossen habe und unvergessliche Momente erleben dürfte!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Igor Masunic: „Meister Hypo Tirol Liga 2022/23 mit meinen Hyänen!“

Bisheriges Karrieretief?

Igor Masunic: „Abstieg in die Gebietsliga in meiner ersten KM-Saison 2015/16.“

Warum spielst du gerade beim im Team des IAC?

Igor Masunic: „Weil wir die geilste Mannschaft aus dem Unterhaus sind.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Igor Masunic: „Aus den letzten vier Spielen zwölf Punkte mitnehmen und den Schwung ins (wahrscheinlich) untere Playoff mitnehmen. Ich falle leider krankheitsbedingt aus (OP Schilddrüse) und spiele erst ab der nächsten Saison wieder mit.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Igor Masunic: „FC Volders.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Igor Masunic: „Real Madrid.“

Deine Meinung zum VAR?

Igor Masunic: „Ich fand den Fußball einfach interessanter anzuschauen, bevor VAR eingeführt wurde. Bin kein Fan davon, auch wenn der VAR auch Vorteile hat.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Igor Masunic: „Eher nicht. Alles wird kommerzieller und mir fehlen immer mehr die Emotionen. Viel zu viel Belastung für die Spieler und immer mehr „bedeutungslose“ Wettbewerbe. Ich persönlich habe den Fußball vor fünf bis zehn Jahren schöner in Erinnerung. Wobei Nostalgie vielleicht auch ein Faktor ist.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Igor Masunic: „Durch das Organisieren und Ermöglichen von guten Turnieren. Das würde sicherlich vielen Kids den Fußball interessanter machen. Das „Trainersein“ für aktive oder Ex-Spieler interessanter machen. Gute und kompetente Trainer kreieren gute und vor allem glückliche Spieler.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Igor Masunic: „Dass Politik immer mehr hineingezogen wird.“

Dein Vorbild im Fußball?

Igor Masunic: „Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Igor Masunic: „Tom Hardy, Travis Fimmel. Es gibt viel zu viele sehr gute Filme.“

Deine Lieblingsmusik?

Igor Masunic: „Deutschrap und Techno.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Igor Masunic: „Sport aller Art und Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Playstation spiele ich auch sehr gerne!“

Persönliche Anliegen?

Igor Masunic: „Ich wünsche allen ein gutes und verletzungsfreies Frühjahr!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.