Marcel Schmid, SK Ebbs: „Unser Ziel ist das obere Play-off!“

Details Donnerstag, 14. März 2024 22:28

Hochspannung vor dem Finale des Grunddurchganges in der Regionalliga Tirol. Eine der positiven Überraschungen bisher ist der SK Freisinger Ebbs, der sich als Aufsteiger den vierten Tabellenplatz im Herbst 2023 erkämpft hat. Fünf Punkte beträgt der Puffer auf das untere Play-off, vier Spiele sind noch zu absolvieren. Ebbs spielt am 24. März 2024 in Telfs, am 30.3. zu Hause gegen Wörgl, am 6.4. in Volders und am 13.4. zu Hause gegen Kitzbühel. Eine ganz schwere Auslosung, aber Kapitän Marcel Schmid und sein Team kennen nur ein Ziel: Das obere Play-off!“

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Marcel Schmid: „Meine Eltern.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Marcel Schmid: „Ich habe im Nachwuchs immer beim SK Ebbs gespielt und bin seit 2013 in der Kampfmannschaft. 2019 ging ich für 1,5 Jahre zum SV Wörgl in die Regionalliga West. Danach kam ich wieder zu meinem Heimatverein zurück.“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Marcel Schmid: „Im Nachwuchs dürfte das Anton „Maibam“ Gublberger gewesen sein. In der KM beeinflusste mich die fachliche Kompetenz unseres jetzigen Trainers Markus Holzer.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Marcel Schmid: „Fußball hatte für mich immer schon einen sehr hohen Stellenwert.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Marcel Schmid: „Ein besonderes Highlight waren die beiden Relegationsspiele gegen den SV Hall und der daraus resultierende Aufstieg in die Regionalliga Tirol.“

Warum spielst du gerade beim SK Ebbs?

Marcel Schmid: „Da es mein Heimatverein ist und ich sehr verbunden mit dem Verein bin.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Marcel Schmid: „Der Umgang miteinander und die Wertschätzung innerhalb des Vereins sowie die hohen Zuschauerzahlen bei Heimspielen machen für mich den SK Ebbs aus. Auch der extrem hohe Stellenwert des Nachwuchses macht den Verein für mich sehr sympathisch. Ebenso gefällt es mir sehr mit vielen Kickern aus meinem Freundeskreis in einer Mannschaft zu spielen.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Marcel Schmid: „Wir wollen versuchen den Schwung aus der Herbstrunde mitzunehmen. Besonders freue ich mich auf das erste Heimspiel am Samstag, dem 30.3.2024 gegen den SV Wörgl.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Marcel Schmid: „Unser Ziel ist es, in das obere Play-off aufzusteigen. Natürlich muss es auch unser Ziel sein, einen attraktiven Fußball für die vielen Zuschauer zu spielen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Marcel Schmid: „Die Liga ist aufgrund der vielen starken Mannschaften sehr attraktiv für uns. Spiele gegen Kundl, Wörgl, St. Johann und Kitzbühel sind sehr gut besucht. Es macht Spaß, sich mit so tollen Gegnern zu messen.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Marcel Schmid: „SV Volders!“

Foto: Thomas Brandauer

Deine Meinung zum VAR?

Marcel Schmid: „Der VAR hat seine Vor- und Nachteile. Im Grunde sollte er das Spiel fairer gestalten und bei strittigen Situationen zum Einsatz kommen.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Marcel Schmid: „Die Nachwuchsarbeit sollte bei jedem Verein an erster Stelle stehen. Mit gut ausgebildeten und motivierten Nachwuchstrainern könnte man viele Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern. Bei uns in Ebbs helfen einige KMI Spieler auch im Jugendbereich. So haben zum Beispiel Daniel Wurnig und Tobias Rau zu Beginn der Saison die U13 übernommen. Für unsere Nachwuchsspieler ist das toll, wenn die Kampfmannschaftsspieler so nah am Nachwuchsfußball sind.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Marcel Schmid: „Die Medien. Es wird großteils - oder besser gesagt fast ausschließlich - nur Negatives gesucht und darüber berichtet. Im Fußball sollte der Spaß, der Zusammenhalt und die Liebe zum Sport im Vordergrund stehen.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Marcel Schmid: „Meine Mama und natürlich Fabian Freisinger.“

Dein Vorbild im Fußball?

Marcel Schmid: „Momentan gefällt mir die Spielweise von Martin Ødegaard sehr. Ein Vorbild für mich ist mit Sicherheit Cristiano Ronaldo. Seine Einstellung und Zielstrebigkeit sind einzigartig.“

Deine Lieblingsmusik?

Marcel Schmid: „Rap. In der Kabine auch mal quer durch die Bank.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Marcel Schmid: „Biken, Skifahren.“

Persönliche Anliegen?

Marcel Schmid: „Ich wünsche allen aktiven Spielern eine verletzungsfreie und erfolgreiche Rückrunde und den vielen Zuschauern spannende Spiele!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.