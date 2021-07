Florian Kirchmann und Bernd Natter mit einem Ausblick für den FC RW Langen

Details Freitag, 30. Juli 2021 12:46

Aufsteiger Schwarzenberg ist der erste Gegner für den Ruech Recycling FC RW Langen in der am kommenden Wochenende startenden neuen Saiosn der 1. Landesklasse 21/22 – Ankich ist am 1. August um 15 Uhr in Schwarzenberg. Im ligaportal.at Interview blicken der neue Trainer Florian Kirchmann und Vize-Obmann Bernd Natter auf die Vorbereitung zurück.

Kaderänderungen?

Florian Kirchmann, Trainer Ruech Recycling FC RW Langen: „Luca Florian und Doninik Lamprecht sind im Winter bereits zum FC Hörbranz gewechselt. Bernhard Elbs und Dominik Wieczorek hängen ihre Kickschuhe an den Nagel. Janis Hammerer rückt aus dem eigenen Nachwuchs hoch. Peter Wild aus der 1b greift in der Einser an. Ansonsten gehen wir mit dem gleichen Team in die neue Saison.“

Wie lief die Vorbereitung?

Florian Kirchmann: „Durch mein spontanes und kurzfristiges Engagement blieb uns nicht viel Zeit bis zum Punktestart. Wir befinden uns aber auf einem guten Weg. Nach der 1:3 Niederlage beim FC Alberschwende 1b konnten wir dann beim 2:0 Sieg gegen den SC Hatlerdorf eine ordentliche Leistung zeigen!“

Bernd Natter, Vize-Obmann: „Die Vorbereitung ist relativ gut verlaufen – etwas Verletzungssorgen gab es. Der Teamspirit stimmt.“

Wie stark schätzt man die Mannschaft nach der langen Corona-Pause ein?

Florian Kirchmann: „Ich merke, dass die Jungs gewillt sind und voll mitziehen. Nach dieser langen Corona - Pause wird es interessant sein zu sehen, wie die ganzen Teams wieder in den Rhythmus kommen. Nach einigen Spieltagen wird man mehr wissen, wie stark wir tatsächlich sind.“

Bernd Natter: „Finanziell sind wir gut durch die Pandemie gekommen; leider haben ein paar Nachwuchskicker nicht mehr begonnen!“

Zielsetzungen in der kommenden Saison?

Florian Kirchmann: „Junge Spieler in die KM1 zu integrieren und weiter bringen, guten Fußball spielen, indem sich jeder voll für den Verein einbringt.“

Bernd Natter: „Top-5.“

Auswirkungen der Corona-Lockdowns auf Fußball, Verein und Mannschaft?

Florian Kirchmann: „Ich denke, dass bei allen Spielern, Trainern, Vereinsfunktionären und vor allem Fans ungeheure Lust herrscht endlich wieder Fußballspiele erleben zu dürfen! Das Bewusstsein, dies wieder machen zu können, ist das wichtigste!“

Favoriten auf den Titel in der eigenen Liga? In der Admiral Bundesliga und in der 2. Liga?

Florian Kirchmann: „Ich denke auch hier wird sich nach einigen Runden herauskristallisieren, wer vorne angreifen wird - einen klaren Favoriten kann und möchte ich nicht angeben.“

Bernd Natter: „In der eigenen Liga schätze ich Nüziders, Hohenems 1b und Götzis stark ein!“

Alle weiteren wichtigen Infos zur Mannschaft und Verein?

Bernd Natter: „Ruech Recycling FC RW Langen - neuer Vorstand seit 10.7.2021: Neuer Obmann Martin Österle, neue Vize-Obmänner Bernd Natter und Jürgen Mattivi. Neuer Kassier Marco Rassi, neuer Schriftführer Martin Kirchmann; Alt-Obmann Alfons Kirchmann hat nach 19 Jahren das Amt in jüngere Hände gelegt."