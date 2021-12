Torschützenwertung 1. Landesklasse Herbst 2021

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 15:10

Schwarzenberg vor Götzis - so wie es in der Tabelle der 1. Landesklasse nach dem Herbst 2021 ausschaut, so präsentiert sich auch das Spitzenduo der Torschützenwertung. Patrick Antonio Lomeu vom MEVO FC Schwarzenberg hat die Nase vorn, knapp dahinter Arbnor Rexhaj vom Vollbad FC Götzis. Auch die Nummer drei der Goleador-Wertung ist eindeutig – Thomas Vögel vom FC Baldauf Doren hat sowohl puncto Gesamttore als auch Tore pro Spielstunde die drittbesten Werte erreicht.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Patrick Antonio Lomeu Schwarzenberg 14 1045 0,80 1 1 1 2 Arbnor Rexhaj Götzis 13 1240 0,63 2 2 2 3 Thomas Vögel Doren 11 1149 0,57 3 3 3 4 Tarkan Parlak Viktoria Bregenz 10 1067 0,56 5 4 4,5 4 Benjamin Dür Nüziders 11 1237 0,53 3 6 4,5 6 Christof Partl Thüringen 7 763 0,55 7 5 6 7 Johannes Sinz Langen 9 1339 0,40 6 8 7 8 Samed Sönmez Götzis 6 694 0,52 9 7 8 9 Felix Lampert Thüringen 6 890 0,40 9 8 8,5 9 Leon Endres Viktoria Bregenz 7 1116 0,38 7 10 8,5 11 Fabian Ponticelli Hohenweiler 6 1247 0,29 9 11 10 11 Renald Zündel Schwarzenberg 6 1252 0,29 9 11 10 11 Josip Markotic Bürs 6 1260 0,29 9 11 10

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Vorarlberg sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

