Höchst II startet in Hard in die Meisterschaftsaison 2023/24

Details Samstag, 05. August 2023 01:18

Nur mehr eine Woche, dann geht es auch im Vorarlberger Unterhaus wieder richtig los. Natürlich auch in der 2. Landesklasse, die ja wie alle Ligen durch die Ligareform ein stark verändertes Starterfeld aufweist. Nicht nur für den Trainer des Blum FC Höchst II, Heinz Fladenhofer gibt es aber schon im Vorfeld einen Aufreger, der die erste Runde des VFV Cup betrifft. In der Meisterschaft geht es für Höchst II am 12. August 2023 um 15:30 Uhr auswärts los – der erste Gegner ist das Team des FC Hard II.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Heinz Fladenhofer, Trainer Blum FC Höchst II: „In den Sommermonaten ist es immer schwierig, gezielte Schwerpunkte in den Trainings umzusetzen, da immer wieder mehrere Spieler Urlaubs bedingt fehlen!“

Testspiele?

Heinz Fladenhofer: „In den vier Testspielen konnten wir taktisch schon einiges sehr gut umsetzen doch müssen wir in allen Bereichen uns noch um einiges verbessern.“

Transferbilanz?

Heinz Fladenhofer: „Zwei Kaderspieler haben den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, darauf sind wir sehr stolz. Wir haben drei neue Spieler dazu bekommen, die unsere Qualität im Kader stabilisieren. Zudem wollen wir dem einen oder anderen Nachwuchs Talent die Möglichkeit geben, im Erwachsenenfußball Erfahrungen zu sammeln.“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Heinz Fladenhofer: „Der Kern der Mannschaft ist ja zusammen geblieben, daher sind wir ziemlich gut eingespielt. Die Mannschaft setzt die taktischen Vorgaben sehr gut um und entwickelt sich immer weiter. Daher denke ich, dass wir auch eine Liga höher gut mithalten können und es möglich ist, unter die ersten sieben Plätze zu kommen.“

Persönliche Anliegen?

Heinz Fladenhofer: „In Vorarlberg können in dieser Saison in der ersten Cuprunde 1b Teams oder Teams von der fünften Landesklasse auf Kampfmannschaften der Elite Liga treffen! Einfach ein Skandal, was hier der Fußball Verband macht! Da kommt es zu Resultaten 18:1 - macht so etwas einem jungen Fußballspieler noch Spaß? Wahnsinn!“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Heinz Fladenhofer: „Ich denke, dass die Kampfmannschaften wie Bludenz, Mühlebach, Vandans und Mäder ganz vorne mit dabei sind auch die 1b Mannschaft von RW Rankweil schätze ich sehr stark ein.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Heinz Fladenhofer: „Salzburg und Sturm Graz.“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Heinz Fladenhofer: „Grazer AK.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei