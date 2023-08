Das neue Team der SW Bregenz Juniors und Situationsbericht vom FC Au II

Details Dienstag, 08. August 2023 01:57

Die Ligareform hat die Starterfelder nach unten durch massives Aufrücken ausgedünnt. Die Konsequenz spürt man in der 5. Landesklasse deutlich – es gibt nur mehr eine Liga in der Saison 2023/24. Erfreulich ist aber, dass einige Mannschaften neu formiert wurden. So auch die SW Bregenz Juniors, die eine Mischung aus frischgebackenen U18-Landesmeistern, einigen Neuzugängen und SWB Amateure Spielern auf den Rasen schicken werden. Betreut wird das Team von Nino Petrovic, ligaportal.at hat ein ausführliches Gespräch mit dem Chefcoach geführt. Herbert Natter, Obmann des FC Raiffeisen Au, betreut wieder die KM2. Der erste Gegner für Au II ist am 12.8.23 um 14:30 Uhr Beschling. Premiere für die SW Bregenz Juniors am 13.8. um 17:30 Uhr gegen Rotenberg 1c.

Rückblick und Ausblick SW Bregenz Juniors

Vorbereitung?

Nino Petrovic, Trainer SW Bregenz Juniors: „Die Vorbereitung läuft an sich nach Plan. Begonnen haben wir am 03.7.2023 mit der Sommervorbereitung.

In der Sommervorbereitung ist es an sich schwierig, den ganzen Kader beisammen zu haben. Grund ist die Urlaubszeit, aber dies haben wir durch gemeinsames Training mit den SWB-Amateuren kompensiert. Schwerpunkte der Vorbereitung waren folgende: Ausdauer, Kraft und Koordination. Fazit: Wir haben uns definitiv bestmöglich für den Saisonstart vorbereitet und freuen uns auf den Startschuss am 13.08.2023, bei dem wir den FC Rotenberg 1c bei uns in Bregenz Neu Amerika empfangen werden!“

Testspiele?

Nino Petrovic: „Wir hatten insgesamt fünf Testspiele:

Mittwoch, 12.7.23 auswärts beim Sportplatz Wiesenrain gegen FC Lustenau 1c 2:3 Sieg

Sonntag, 16.07.23 auswärts in Deutschland beim SC Markdorf KM 4:2 Niederlage

Mittwoch, 19.7.23 Heimspiel in Bregenz, Neu Amerika gegen FC Hatlerdorf 1b 1:4 Niederlage

Samstag, 22.7.23 Heimspiel in Bregenz, Neu Amerika gegen FC Lauterach 1c 4:1 Sieg

Samstag, 29.7.23 auswärts in Friedrichshafen gegen FC Dostluk Friedrichshafen 3:0 Niederlage

Beim heurigen VFV-Cup waren wir nicht startberechtigt, da unser Team neu gegründet wurde.“

Kaderänderungen?

Nino Petrovic: „Wir sind neu gegründet, deshalb noch keine Änderungen vorhanden. Unser Kader besteht aus frischgebackenen U18 Landesmeistern, einigen Neuzugängen und SWB Amateure Spielern, die zusätzliche Spielpraxis in der 5. Landesklasse sammeln sollen.“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Nino Petrovic: „Definitiv oben mitzuspielen und bestmöglich einen Aufstiegsplatz ergattern.“

Persönliche Anliegen?

Nino Petrovic: „Fair Play und Respekt gegenüber dem Anderen sollten im Fußball unbedingt mehr gelebt werden!“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Nino Petrovic: „Ohne Frage wird definitiv der FC Schwarzach die klare Favoritenrolle einnehmen auf den Meistertitel in der 5. Landesklasse. Der FC Beschling, SC Dornbirn 1977, die Viktoria Bregenz 1b und wir, die SW Bregenz Juniors (1b), werden meiner Ansicht nach um einen zusätzlichen Aufstiegsplatz kämpfen.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Nino Petrovic: „Man sieht wie der SK Sturm Graz mittlerweile immer stärker wird und ich persönlich erhoffe mir, dass die Grazer heuer dem RB Salzburg mal im Meisterrennen ein Bein stellen können! Ansonsten wie jedes Jahr für mich klarer Favorit auf den Meistertitel der RB Salzburg!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Nino Petrovic: „Der First Vienna FC 1894, die Grazer AK 1902 und der SKN St. Pölten!“

Rückblick und Ausblick FC Raiffeisen Au II

Vorbereitung?

Herbert Natter, Trainer FC Raiffeisen Au II: „Es geht in die Endphase der Vorbereitung. Im VFV Cup gegen die erste Mannschaft konnte noch einiges probiert werden – die KM1 hat 4:0 gewonnen!“

Testspiele?

FC Raiffeisen Au 1b - SPG Vöhringen: 0:3

FC Raiffeisen Au 1b - SPG Egg 1c; 0.0

Kaderänderungen?

Neuzugänge: Tobias Moosbrugger, Ben Meusburger, Michael Natter, Fin Michel, Manuel Lipburger, Manuel Feurstein

Abgänge: Thomas Moosbrugger, Marco Muxel

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Herbert Natter: „Die jungen Spieler sollten den nächsten Schritt machen, wenn das gelingt, ist ein Platz im vorderen Drittel möglich!“

Favoriten in der eigenen Liga 202324?

Herbert Natter: „FC Schwarzach, SW Bregenz 1b, Hörbranz/Hohenweiler II!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei